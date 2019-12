Des drapeaux autochtones installés dans la salle du conseil municipal de Calgary

Les drapeaux des Premières Nations du Traité numéro 7 et le drapeau de la Nation métisse de l'Alberta ont été installés de façon permanente dans la salle du conseil municipal de Calgary lundi.

À cette occasion, les chefs autochtones avaient été invités à l'hôtel de ville.

Pour le maire, Naheed Nenshi, il s'agit d'un pas de plus vers la réconciliation. Il a évoqué un désir sincère et mutuel de construire ensemble un meilleur avenir à travers un processus de vérité et de guérison .

Les drapeaux ont été placés selon l'ordre alphabétique des noms des nations (Bearspaw, Blood Tribe/Kainai, Chiniki, Piikani, Siksika, Tsuut’ina and Wesley) avec, en dernier, le drapeau de la Nation métisse. Photo : Radio-Canada

Le chef Stanley Grier, de la Première Nation de Piikani, a parlé d’un événement historique , soit un geste [qui] rend hommage aux habitants originels de ce territoire . Il dit avoir ressenti un esprit de réconciliation, d'inclusion et de partenariat avec la Ville de Calgary .

C’est fantastique. C’est une occasion de se réjouir pour tous les Autochtones qui vivent à Calgary. C’est un geste de reconnaissance , a commenté Lawrence Gervais, président de la Nation métisse de l’Alberta, région 3.

Ce n'est pas le premier geste symbolique de la Municipalité.

En janvier 2017 déjà, le pont Langevin avait été rebaptisé pont de la Réconciliation. Puis, en mars de la même année, le drapeau du Traité numéro 7 avait été hissé sur le parvis de l'hôtel de ville aux côtés des drapeaux de Calgary, de l'Alberta, du Canada et du Royaume-Uni, là aussi de façon permanente.