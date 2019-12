Senneterre gèle la taxe foncière, mais hausse la taxe pour la neige

L’augmentation pour la taxe pour la neige sera de 0,8 % pour une maison évaluée à 107 439 $, ce qui représente un montant de 19 $. Ça faisait quand même plusieurs années qu’on n’avait pas augmenté la taxe et comme nos hivers nous rattrapent et les coûts de déneigement sont de plus en plus élevés, on a fait un ajustement , explique le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte.

On est très heureux d’annoncer un gel de la taxe foncière, ça fait déjà plusieurs années qu’on est capable de maintenir la taxe foncière à un niveau relativement bas. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre

La Ville anticipe des dépenses de 7 395 277 $ cette année, soit une hausse de 6,2 % comparativement à l’année 2019. Une hausse attribuable à certains projets non récurrents, selon les élus.

Le maire souligne que la légère augmentation des dépenses est dans les normes. Sachant que tout coûte un peu plus cher, on doit assumer financièrement ces responsabilités-là, mais encore une fois, sans augmenter le fardeau fiscal de nos citoyens.

La Ville aura par ailleurs davantage de revenus provenant du gouvernement du Québec, ainsi que des permis de construction. Il y a des gens qui ont consolidé leur entreprise, il y a des gens qui ont des projets pour notre centre-ville. On voit cela comme une bonne nouvelle qui devrait aussi nous permettre d’avoir des revenus supplémentaires , explique M. Matte.

Concrétiser le projet de piscine

En 2020, les élus souhaitent concrétiser le projet de piscine publique. La piscine, c’est un projet qui va se réaliser avec tous les défis que ça demande. Avec l’ouverture des soumissions, il y a eu des offres plus élevées qu’on aurait anticipé, mais il n’y a aucun défi qui est insurmontable , souligne M. Matte.

La Ville souhaite également offrir un soutien à certains organismes, dont le club de golf et le Centre d’entraide et d’amitié autochtone pour son projet d’hébergement dédié aux aînés.