En dépit de la position de l’Office de la protection du consommateur et de la Loi sur la protection du consommateur, l’Association restauration Québec (ARQ) persiste et signe : elle a le droit d’imposer la signature de contrat avec des pénalités lors de réservation. Tout est une question d’interprétation, selon elle.

Selon le porte-parole de l’ ARQAssociation restauration Québec , Martin Vézina, la position du regroupement de restaurateurs est basée sur la jurisprudence existante , citant à cet effet des décisions d’un juge concernant des réservations de limousine ou de salles de réception qui n’ont pas été honorées par un client.

Nous, c’est notre interprétation, comme quoi nous sommes dans le droit de pouvoir mettre en place ce contrat de réservation. Ça a été validé par un avocat à cet effet, dans un avis juridique que nous avons demandé , a fait valoir M. Vézina.

Il y a cependant un problème avec l’argumentaire de l’ ARQAssociation restauration Québec , selon Élise Thériault, avocate chez Option consommateurs. Tout comme les véhicules, les salles de mariages, hôtels et salles de réception, ce sont des immeubles et que la location d’immeubles fait partie des exceptions qui sont prévues par la loi , a-t-elle fait valoir.

Même si Option consommateurs partage l’avis de l’Office de la protection du consommateur — une entité gouvernementale — sur la question, M. Vézina n'en démord pas : C’est l’interprétation d’Option consommateurs .

Ce qui dit la Loi sur la protection du consommateur Article 13 : Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autres que l’intérêt couru. L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas, sauf à l’égard des frais et sous réserve des conditions prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile. Le présent article ne s’applique pas à un contrat de crédit. Source : Loi sur la protection du consommateur  (Nouvelle fenêtre)

Aucune pénalité ne peut être prélevée pour un consommateur. Les dommages liquidés d’avance ne sont pas permis. Donc il n’y a pas deux interprétations, le texte de la loi est clair, il n’y a pas d’interprétation possible, donc je ne vois pas du tout ce qui pourrait être nébuleux là-dedans , de renchérir Me Thériault.

Le recours aux tribunaux

M. Vézina a également souligné que l’ ARQAssociation restauration Québec n’hésiterait pas à avoir recours aux tribunaux en cas de besoin. Or, un tel processus pourrait être particulièrement laborieux, selon Me Thériault.

Il faudrait d’abord qu’une plainte soit déposée, et considérant la taille des sommes en jeu avec des réservations de groupe dans un restaurant, le dossier irait aux petites créances.

Le tribunal des petites créances, ce n’est pas un tribunal qui fait jurisprudence parce que c’est un tribunal qui n’est pas une autorité supérieure , a souligné l’avocate. Qui plus est, les jugements individuels eux-mêmes sont sans appel.

C’est un peu le chaos. Il faudrait qu’un tribunal supérieur se prononce là-dessus et pour qu’un tribunal supérieur se prononce là-dessus, il faudrait que le montant en litige soit de plus de 15 000 $ , a-t-elle renchéri, précisant que de tels critères seraient difficiles à respecter.

Et un recours collectif? Il faudrait que l’Association ait commis une faute. Et là, ce n’est pas l’Association qui commet la faute, c’est chaque restaurant individuellement , a ajouté Me Thériault.

