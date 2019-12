Hausse des taxes de près de 4 % à Rouyn-Noranda en 2020

Ces variations de charges s'expliquent par la hausse de 11 % de la masse salariale de la Ville, qui a cette année repris le contrôle de sa flotte de véhicules, dont l'entretien et la maintenance étaient auparavant gérés par le Centre de gestion des équipements roulants (CGER) du gouvernement. Outre l'acquisition de la flotte de véhicules, qui représente une dépense de 11 millions de dollars, la Ville a ainsi dû embaucher du personnel supplémentaire.

Constatant la hausse des prix de l'asphalte (5 %) et du déneigement (6 %) au cours des dernières années, la Ville a aussi haussé ces postes de dépenses budgétaires, de manière à ce qu'ils représentent mieux la réalité sur le terrain. Des équipements, notamment une niveleuse destinée aux chemins ruraux, expliquent aussi ces augmentations de charge.

La directrice des services financiers et trésorière de la Ville, Hélène Piuze, a cependant expliqué lors d'une séance de breffage technique sur le budget 2020 que l'éventail de services allait aussi être bonifié, notamment par la création d'une équipe de déneigement dédiée aux stationnements pour personnes à mobilité réduite et aux parcomètres, ainsi que par l'implantation de la nouvelle collecte de matières organiques.

«On construit pour demain»

Interrogée à savoir pourquoi le compte de taxes des citoyens allait augmenter de près de 4 % alors que l'augmentation tourne généralement autour de l'inflation, c'est-à-dire 2 %, la mairesse a rappelé que de l'aérogare à la réalisation du carrefour giratoire sur la route 117 à l'intersection de le rue Davy, de nombreuses dépenses en infrastructures ont été engagées en 2019 et se traduisent par la hausse du coût de la dette.

Dans les faits, les projets qui étaient en cours, qui étaient dans le collimateur depuis quelques années se réalisent. 2019, vous l'avez vu, ça a été une année de réalisation de projets et ça a un impact au niveau de la dette, donc on se doit de taxer et de charger aux citoyens. Maintenant, tout a été fait de façon minutieuse et c'est un budget équilibré qui se soucie aussi de la capacité de payer des gens.

On a une réalité qui est qu'on a beaucoup d'investissements, beaucoup de projets en cours, ce sont des choix d'investissements pour l'avenir. Alors il y a un impact au niveau de la charge fiscale, mais on est optimiste pour l'avenir, parce qu'on construit pour demain. Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Elle cite par exemple les nouveaux terrains disponibles dans le développement Davy, qui au fur et à mesure qu'ils seront acquis par des entreprises qui souhaitent s'implanter à Rouyn-Noranda, se traduiront par d'éventuelles entrées de taxes. Le développement commercial est aussi ce qui justifie, selon Mme Dallaire, le fait de ne pas augmenter les taxes pour les premiers 300 000 $ aux immeubles commerciaux, ce qui devrait avantager les petits commerçants.

Je ne voudrais pas que les gens s'inquiètent. Ce qui est prévu avec tout ça, c'est de créer de la richesse à Rouyn-Noranda, créer de la richesse pour éventuellement voir diminuer la charge aux citoyens.

Manque à gagner de 8 M$ dû à la Fonderie Horne

L'exercice budgétaire 2020 est aussi l'occasion d'augmenter le taux de taxe foncière pour les immeubles industriels de 2,5 % à partir de la première strate de 1 million de dollars. Cette augmentation s'explique en grande partie par la dévaluation de la valeur immobilière de la Fonderie Horne, dont les actifs immobiliers perdent de la valeur au fil des années, alors que les investissements sont majoritairement dirigés vers les équipements de production.

La Fonderie Horne a déposé hier au ministère de l'Environnement son plan d'action pour réduire les émissions d'arsenic dans l'air. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

C'est 8 millions de dollars de valeur imposable qu'on ne peut pas porter au rôle [d'évaluation foncière] en rapport avec la Fonderie, mais cette diminution de valeur était prévue. Bien sûr, ça a des impacts sur les entrées de fonds au niveau des taxes foncières , fait valoir Mme Dallaire.

[La Fonderie Horne] n'est pas le seul industriel dans cette situation, mais c'est le plus majeur , renchérit Mme Piuze, qui chiffre le manque à gagner pour la Ville à 230 000 $.

Le budget adopté lors de la séance du conseil municipal de lundi se chiffre à près de 85 millions de dollars, une augmentation de près de 4 millions de dollars par rapport à l'exercice budgétaire de 2019.