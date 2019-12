Rupture des négociations avec les enseignants du secondaire

Les négociations contractuelles entre la province, les représentants des conseils scolaires et le syndicat des enseignants du secondaire sont à nouveau rompues.

Le nouveau médiateur a estimé lundi, après une seule journée de discussions, que la position des parties est trop éloignée pour que des pourparlers mènent quelque part.

La journée de négociations de mardi est donc annulée.

Les pourparlers ne pourraient reprendre qu'en janvier.

Les enseignants dénoncent les compressions budgétaires qui touchent le système d'éducation. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Selon le syndicat, les points en litige sont la taille des classes, les compressions budgétaires et l'obligation pour des élèves de suivre des cours en ligne.

La province soutient que le désaccord porte principalement sur la rémunération.

Les membres de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario vont donc débrayer mercredi dans dix conseils scolaires anglais.

Près de 40 écoles et garderies françaises du sud de la province seront aussi touchées par ce retrait des services, puisque la FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario représente en plus des enseignants des écoles secondaires anglaises, d'autres travailleurs du secteur de l'éducation comme des éducatrices et des employés de soutien.

Certains d'entre eux sont des employés de conseils scolaires de langue française.

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce Photo : Radio-Canada

Dans une déclaration écrite, le ministre de l'Éducation Stephen Lecce s'est dit déçu et frustré de la façon de faire du syndicat à la table de négociations.