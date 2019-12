Les cinq événements francophones de l'année 2019 en Colombie-Britannique

1-L’éducation en français devant la Cour suprême du Canada

Les francophones de la Colombie-Britannique, devant la Cour suprême du Canada déplacée à Winnipeg, ont reçu l'appui de francophones de partout au pays. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Neuf juges de la Cour suprême du Canada ont entendu la cause qui oppose le Conseil scolaire francophone (CSF) et la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB) au gouvernement provincial. Selon les plaignants, la province ne respecte pas leur droit constitutionnel à avoir une éducation équivalente à celle des anglophones.

L’issue de cette cause britanno-colombienne pourrait avoir des répercussions partout au pays.

La décision des juges est attendue au printemps.

2- Création de nouvelles écoles du CSF

La composition de la nouvelle école francophone à Golden Photo : Aline Falter

En dépit de la cause juridique en cours, le CSF a ouvert deux nouvelles écoles en 2019, celle de Smithers, dans le nord de la province, et celle de Golden, dans les Kootenay. Pour l’instant, 7 enfants fréquentent l’école de Smithers, et 14 élèves fréquentent celle de Golden. En tout, 6200 élèves sont inscrits dans les 43 écoles du CSF en Colombie-Britannique.

Un autre établissement ouvrira ses portes en septembre 2020, celui de Duncan, dans la vallée de Cowichan, sur l'île de Vancouver.

3- Financement important pour des relations saines chez les jeunes

Selon Tessy Vanderhaeghe, de Réseau-femmes, une grande majorité des violences dans les relations amoureuses se passent entre l'âge de 15 et 24 ans. Photo : Pixabay / Alexandra Fotos

Cette nouvelle est passée plus inaperçue parce que le résultat sera plus concret dès l’an prochain. Réseau-femmes Colombie-Britannique a reçu une subvention de 1 million de dollars pour son programme Jeunes Leaders des relations saines, qui est présenté dans quatre écoles du CSF. Il s’agit du seul projet de la province sur les 20 projets acceptés par l'Agence de la santé publique du Canada.

Notons aussi, cette année, la mise en place d’initiatives pour la santé mentale menées par RésoSanté et l’organisme communautaire La Boussole.

4 - Denise au pays des francos

Après s'être montrée pessimiste quant à l'avenir des communautés francophones hors Québec au Canada, Denise Bombardier a accepté l'invitation au voyage pour écouter des familles et des individus qui incarnent la vitalité de leur communauté. Elle s'est rendue au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, où elle a pu constater la diversité des luttes et la vigueur des francophones minoritaires. Mais ce voyage lui a-t-il permis de changer d'opinion? Photo : Radio-Canada

Il s’agit d’un dossier qui a touché la francophonie du Canada en entier. Les propos de Denise Bombardier à l’émission Tout le monde en parle, sur les communautés francophones qui ont à peu près toutes disparu, avait soulevé un tel tollé en 2018 que l’auteure a participé à la création d’un documentaire sur la francophonie hors Québec. La sortie du documentaire et le retour de Denise Bombardier à l’émission de Guy A. Lepage cette année n’ont en rien calmé la colère des francophones au pays. Cette fois-ci, elle a critiqué la qualité du français des francophones hors Québec.

5 - Le nombre de francophones augmente en Colombie-Britannique

Symbole de la vitalité de la francophonie : les écoles francophones accueillent tellement d'enfants, comme à l’École des Pionniers, à Port Coquitlam, que les nouveaux locaux sont déjà pleins à craquer. Photo : Radio-Canada / Alex Lamic

Le nombre de francophones s'est accru en Colombie-Britannique de 2001 à 2016, selon un rapport de Statistique Canada, publié au début du mois de décembre. Les données recueillies dans le recensement de 2016 démontrent une hausse de 12,7 % des personnes ayant le français comme langue maternelle.

En terminant, soulignons deux anniversaires importants cette année : les 40 ans de la Fédération des parents de la Colombie-Britannique et les 30 ans du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique.