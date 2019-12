Les priorités de Daniel Vandal, nouveau ministre des Affaires du Nord

Après un discours devant le Club Laurier du Manitoba, à l’Hôtel Fort Garry, à Winnipeg, Daniel Vandal a expliqué que la mise en œuvre du Cadre stratégique pour l’Arctique et le Nord, déposé en septembre, sera une pièce clé de son mandat.

Un de mes rôles importants, c’est de prendre ce document et de le mettre en œuvre, de lui donner vie et de trouver des ressources dans ce budget pour atteindre les buts , dit-il en soulignant que c’est le premier document de ce type qui a véritablement été élaboré en consultation avec les communautés de la région.

Sa lettre de mandat précise qu’il s’agira de travailler [...] afin d’assurer aux habitants du Nord et de l’Arctique un avenir dans lequel ils sont prospères, forts et en sécurité .

Relations avec les peuples autochtones

M. Vandal a aussi le mandat de poursuivre l’élaboration d’une entente définitive sur le transfert des responsabilités au Nunavut. Il affirme avoir déjà commencé à rencontrer des représentants de la région. J’ai rencontré les trois premiers ministres des territoires à Ottawa et j’ai rencontré beaucoup de leaders inuit et des Premières Nations , affirme-t-il.

Pour lui, le renforcement des relations avec les peuples autochtones est une importante facette de son mandat. Tout est à propos des relations. On sait que la réconciliation c’est une de nos priorités, la plupart des citoyens qui vivent au Nord sont Autochtones , indique le ministre.

À écouter aussi : L'entrevue de Daniel Vandal à L'actuel

Par ailleurs, Daniel Vandal sera aussi amené à augmenter la déduction pour les dépenses de déplacement des habitants des régions éloignées à au moins 1200 $ dans la zone nordique et à au moins 600 $ dans la zone intermédiaire.

La lettre de mandat note qu’il devra appuyer le travail de la ministre des Relations Couronne-Autochtones en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une politique pour les régions de l’Inuit Nunangat et mettre en œuvre intégralement les accords sur les revendications territoriales des Inuit.

Il se penchera aussi sur le renforcement du système d’éducation postsecondaire dans le Nord.

Ressources naturelles et environnement

Ensuite, le ministre est chargé de dossiers étroitement liés à l’environnement et à l’exploitation des ressources naturelles. Il sera notamment amené à appuyer la planification des projets hydroélectriques par les territoires.

Il devra aussi finaliser la mise sur pied du Programme de remise en état des mines abandonnées du Nord afin de nettoyer les sites les plus importants et ceux qui présentent le plus de risques pour le public.

Finalement, il sera aussi amené à travailler avec le ministre de l’Environnement et du Changement climatique afin de surveiller les investissements dans la station météorologique Eureka, sur l’île d’Ellesmere, pour veiller à ce que les améliorations nécessaires à la station soient apportées et assurer sa modernisation et sa sécurité.