Le compte de taxes des Valdoriens augmentera en moyenne de 1,9 % en 2020

Les élus ont décidé de ne pas augmenter le taux de taxation résidentielle, la taxe pour les services d’eau portable ainsi que celle pour les matières résidentielles. Le taux de la taxe de la dette commune sera par contre augmenté de 0,01 $ et celle pour le déneigement augmentera de 1,50 $ le mètre de façade pour une propriété résidentielle et de 3,50 $ pour un commerce.

À lire aussi : Amos augmente ses taxes municipales de 2,9 % en 2020

Le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, justifie cette hausse, qu’il précise être inférieure à l’inflation, notamment par les frais importants engendrés l’hiver dernier pour le déneigement des rues. La neige nous a causé des mauvaises surprises en 2019 et elle nous en cause encore, parce qu’on n’est même pas à l’hiver 2020 et ça a tombé abondamment, souligne-t-il. Normalement, en novembre, il tombe 15 centimètres de neige à Val-d’Or et on en a mesuré 37.

La municipalité prévoit engendrer des dépenses supplémentaires de 2,6 millions de dollars cette année. Une hausse aussi justifiée par l’inflation, des ajustements salariaux et le remboursement de la dette (12,2 millions de dollars, soit 20 % du budget). Le budget est de 59 629 640 $, soit une augmentation d’environ 4,5 % comparativement à l’année dernière.

Les élus ont anticipé une augmentation des revenus, provenant notamment de transferts du gouvernement du Québec, ainsi que de nouvelles constructions, pour présenter un budget équilibré.

Concrétiser le projet de revitalisation du centre-ville

Le conseil municipal a également dévoilé le Programme triennal des immobilisations (PTI), qui fait état des projets de la Ville pour les trois prochaines années. Des investissements de 66 823 000 $ sont prévus jusqu’en 2022.

En 2020, la Ville envisage d’amorcer le projet de revitalisation du centre-ville. Des travaux auront lieu sur la 3e Avenue, entre la 9e Rue et la boulevard Lamaque. Le prolongement du boulevard Forest et le réaménagement du parc du Château d’eau de Sullivan devraient aussi être complétés. On va poursuivre ce qu’on avait pensé faire l’année passée, mais qu’on n'a pas pu faire pour différentes raisons , résume M. Corbeil.

Le maire Pierre Corbeil présente son budget 2020. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

La municipalité prévoit aussi procéder à la réfection des services municipaux sur la 4e Avenue, entre la 10e Rue et la 13e Rue, ainsi que la 14e Rue, entre la 6e Avenue et le boulevard Armand-Gilbert.