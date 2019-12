Amos hausse ses taxes municipales de 2,9 % en 2020

Adopté lundi soir, le budget 2020 se chiffre à 41,8 millions de dollars, une augmentation de 2 % qui provient notamment de son service de la dette, qui passe à 5,1 millions de dollars.

La hausse du taux de taxe foncière touche à la fois les immeubles résidentiels, commerciaux qu'industriels. Pour une maison unifamiliale moyenne de 205 000 $ en milieu urbain, le compte de taxes augmentera de 95 $. La même résidence en milieu rural verra ses taxes grimper de 72 $.

Le maire Sébastien D'Astous se dit fier du budget préparé par son équipe, qui tient compte de la capacité de payer des contribuables.

On a gelé les taxes pendant trois ans, là on les augmente pour une deuxième année. Ça survient conséquemment à la deuxième phase des travaux de la 1re Avenue. C'est un projet majeur pour la Ville qu'on ne pouvait pas découper et étirer sur plusieurs années. Sébastien D'Astous, maire d'Amos

On aimerait mieux ne pas être obligé d'aller chercher l'argent dans la poche des citoyens, mais d'un autre côté, on devait faire quelque chose avec le centre-ville. J'ai très confiance à ce qu'on puisse continuer à se développer et se démarquer et j'espère que les gens vont comprendre la situation , ajoute-t-il.

Dette à long terme

La dette à long terme d'Amos continue sa progression, passant de 39,1 millions de dollars en 2018 à 43,6 millions de dollars. Avec un ratio d'endettement de 106 % entre la dette et les revenus, la Ville demeure à l'intérieur de ses indicateurs cibles.

Cependant, le maire D'Astous ne cache pas que le Conseil devra user de parcimonie dans le choix de ses travaux d'immobilisation au cours des prochaines années, afin de renverser la tendance.

On ne veut pas ralentir les gros projets, mais on veut les choisir pour créer de la richesse. On va choisir les projets en fonction des subventions disponibles et en fonction de ceux qui auront un impact sur la création de richesse , précise-t-il.

Travaux en 2020

Dans son plan d'immobilisations pour 2020, la Ville d'Amos a ciblé des dépenses de 24,2 millions de dollars, le tout évidemment conditionnel à l'obtention de quelques subventions.

Il y a plusieurs gros morceaux, souligne le maire D'Astous. À l'aéroport, on dit depuis quelques années qu'on va devoir dégivrer les ailes. On est sur l'esker et il faut prendre toutes les précautions pour s'assurer qu'on ne le contaminera pas. Ça prend une dalle de récupération du glycol et on a une belle écoute du gouvernement du Québec pour ce projet-là , explique-t-il.