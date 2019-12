Migration des grizzlys, une manifestation des changements climatiques?

Le président du Conseil inuvialuit de gestion du gibier, Vernon Amos, affirme que l’environnement a considérablement changé aux alentours des collectivités d'Ulukhaktok et de Sachs Harbour, dans la mer de Beaufort, où des grizzlys ont récemment été aperçus pour la première fois.

La saison de fonte et de croissance est beaucoup plus longue. Les secteurs de toundra ou arides sont maintenant en bonne partie recouverts d’autres types de végétation. Le saule, par exemple, s’est installé et pousse plus haut.

Vernon Amos, président, Conseil inuvialuit de gestion du gibier