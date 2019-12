Cap-Rouge : l'enrochement de la plage Jacques-Cartier presque terminé

Les berges de la Plage-Jacques-Cartier ne sont pas épargnées par le phénomène d'érosions. La situation s'est notamment dégradée au printemps dernier.

Il y a eu un énorme phénomène d'érosion dans deux secteurs. On est allé chercher une autorisation du ministère de l'Environnement pour faire un enrochement , explique Jean-Philippe Bernier, ingénieur responsable du dossier à la Ville de Québec.

Il aura fallu quatre ans d'attente et de demandes de la part de citoyens et de la conseillère municipale Anne Corriveau avant de voir le début des opérations estimées à 200 000 dollars. Les délais s'expliquent par le nombre d'études et d'intervenants dans le dossier comme le ministère de l'Environnement et Pêches et Océans Canada.

Une roche granitique de Val-Bélair servant à protéger le littoral du parc de la Plage-Jacques-Cartier. Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

Quatre mille tonnes de roches sont nécessaires pour la réalisation des travaux.

Les roches viennent de Val-Bélair. On parle d'une roche granitique. Il n'y en a pas beaucoup dans la région , informe Daniel Lessard, chargé de projet au service de l'ingénierie de la Ville de Québec.

L'équipe d'une quinzaine de travailleurs rencontre de grands défis pour protéger le sentier.

À certains moments de la journée, on doit ajuster nos méthodes de travail en fonction des marées. L'endroit est également très restreint. On a à travailler au travers des lampadaires. On a des arbres qu'on essaie de préserver. Donc les manipulations sont très difficiles , résume Daniel Lessard.

Selon M. Bernier, cette mesure d'atténuation permettra de sécuriser le sentier avant d'importants travaux pour stabiliser de façon permanente les berges.

Ça prend plusieurs mois avant d'arriver avec un concept qui respecte l'environnement et qui est aussi optimal pour qu'il dure longtemps dans le temps pour qu'on ne revienne plus intervenir sur les berges pour plusieurs années , précise l'ingénieur.

Travaux d'enrochement pour contrer l'érosion des berges du parc de la Plage-Jacques-Cartier à Cap-Rouge. Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

Les travaux devraient être terminés à temps pour la fin de la semaine.