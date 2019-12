Des sacs pour financer du cirque à l'école

Depuis que les tribunaux ont interdit aux écoles publiques et gratuites de charger des frais excédentaires, le programme était menacé de disparaître ou d'être réduit à peu de choses.

Selon la directrice Louise Noël, le programme a été affecté par le jugement mettant fin à certains frais chargés aux parents pour l'école publique.

Le projet du cirque d'école, annuellement, c'est un projet de l'ordre de 85 000 $. Donc, en perdant une source de revenus de 25 000 $, bien ça pouvait mettre en péril la survie de ce projet-là. Louise Noël, directrice de l'école Notre-Dame/Des Jolis-prés de Laterrière

L'implication des parents

4000 sacs réutilisables à légumes, à sandwichs et pour les collations ont été confectionnés depuis quelques semaines. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

C'est pour financer ce programme que les mamans Anne-Julie Savard et Stéphanie Guérin ont cousu et livré, depuis quelques semaines, 4000 sacs réutilisables à légumes, à sandwich et pour les collations.

Quand ton enfant part le matin avec une collation qui est dans un sac. Le midi, il repart avec une collation qui est dans un sac Ziploc. Là, il veut aller jouer dehors, il se met des biscuits dans un sac Ziploc. Puis quand tu en a deux, bien c'est six sacs Ziploc par jour. Anne-Julie Savard, mère de famille

Les deux couturières Stéphanie Guérin et Anne-Julie Savard ont confectionné 4000 sacs. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Les deux couturières ont recueilli 20 000 $ en quelques semaines et promettent déjà d'autres produits pour l'an prochain. Pour elles, le programme est essentiel.

Ça aide au niveau de l'intimidation aussi. Tous les élèves n'ont pas le choix de se connaître, n'ont pas le choix de travailler ensemble. Ça fait qu'il n'y en n'a pas de petit mouton noir de côté. C'est vraiment un beau projet et toutes les écoles devraient avoir un beau projet comme ça. Stéphanie Guérin, mère de famille

Chaque élève de l'école Notre-Dame/Des Jolis-prés de Laterrière fera une trentaine d'heures de classe de cirque cette année.

D'après un reportage de Gilles Munger