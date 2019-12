PewDiePie annonce qu’il prendra une pause de YouTube et supprime son compte Twitter

L’homme derrière la deuxième chaîne YouTube la plus populaire au monde, Felix « PewDiePie » Kjellberg, a annoncé qu’il prendra une pause de YouTube en début 2020 pour des raisons qu’il « expliquera plus tard ».

Dans une vidéo publiée en fin de semaine où il critiquait la nouvelle politique de harcèlement de YouTube, PewDiePie a dit être très fatigué .

Je vais prendre une pause de YouTube l’année prochaine. Je voulais le dire d’avance parce que je me suis fait à l’idée. Je suis fatigué, je suis vraiment fatigué et je ne sais pas si vous vous en rendez compte , a-t-il expliqué à son public, mentionnant que le stress découlant de sa vie de YouTubeur a commencé à affecter son entourage, dont sa femme Marzia Kjellberg.

Le créateur suédois a ni spécifié la date à laquelle débuterait sa pause, ni sa durée prévue.

« Je déteste Twitter »

PewDiePie a par ailleurs supprimé son compte Twitter lundi, quelques heures après avoir mis en ligne une vidéo intitulée « Je déteste Twitter », dans laquelle il critiquait entre autres le fait que les gens ne peuvent pas s’empêcher de souligner ce qui est bon et ce qui est mauvais, ou que les autres sont mauvais et qu’ils sont bons .

Avant d’effacer son compte, la vedette du web s’en est pris aux médias, qui selon lui ont couvert sa pause de YouTube de manière sensationnaliste.

D’après des données dévoilées par YouTube en décembre, la chaîne de PewDiePie a accumulé plus de 102 millions de personnes abonnées et 24,1 milliards de visionnements depuis 2010. Elle était la chaîne la plus populaire de la plateforme jusqu’en début 2019, lorsqu’elle a été surpassée par T-Series, une maison de disques indienne.

PewDiePie a été au centre de plusieurs controverses ces dernières années, notamment en raison de différentes vidéos où l’on pouvait apercevoir des symboles nazis. On lui a également reproché d'avoir proféré des propos racistes lors d’une diffusion en direct en 2017.