La violence faite aux aînés en hausse en Atlantique, sauf à l'Î.-P.-É.

Les aînés sont de plus en plus victimes de violence familiale au Canada, et ce, pour une troisième année consécutive. Les provinces de l'Atlantique n'échappent pas au phénomène, à l’exception de l'Île-du-Prince-Édouard.

Statistique Canada indique que la violence familiale envers les personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté de 4 % au pays de 2017 à 2018. Ces chiffres sont basés sur les données transmises par la police.

En Atlantique, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont connu des augmentations de 11 %, alors que la hausse a été de 12 % à Terre-Neuve-et-Labrador.

De son côté, l'Île-du-Prince-Édouard a enregistré une diminution de 29 % de ce type de violence.

Statistique Canada n'est en mesure d'expliquer ces fluctuations du taux de violence.

Différentes formes de violence

Cette forme de violence peut se manifester de différentes façons, rappelle le directeur général de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, Jean-Luc Bélanger.

Jean-Luc Bélanger, directeur général de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (Archives). Photo : Radio-Canada

La violence conjugale, mais aussi la violence verbale lorsque vient le temps de régler des questions financières sur le plan des successions sont fréquentes.

Un centre d'accompagnement réclamé au N.-B.

Même si la police invite les aînés à dénoncer ce type de maltraitance, plusieurs hésitent à le faire.

C'est pourquoi l'Association francophone des aînés réclame un centre d'accompagnement comme il en existe un au Québec depuis quelques années.

Beaucoup d'aînés préféraient d'appeler à un endroit qui est neutre plutôt que d'appeler au [ministère du] Développement social ou appeler la police pour différentes situations qu'ils vivent Jean-Luc Bélanger, directeur général de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick

Dans ce type de centre, des personnes-ressources seraient formées et prêtes à prendre les appels des aînés en détresse dans une douzaine d'endroits de la province.

Il y aurait quelqu'un au niveau juridique [et] quelqu'un au niveau [du travail social] qui pourraient les accompagner et tenter de voir comment ils peuvent s'en sortir [et les] aider à trouver des solutions à la situation qu'ils vivent , explique-t-il.

Pour Jean-Luc Bélanger, la situation commence à presser dans la mesure où la population est de plus en plus vieillissante au pays, et principalement au Nouveau-Brunswick.

Avec les informations de François Vigneault