Noël chez une famille allemande de Toronto

Si les raisons de célébrer sont les mêmes, à savoir la naissance de Jésus, les rituels et les traditions diffèrent en fonction du pays.

Il y a beaucoup de différences. Marje Stock, originaire du nord de l’Allemagne, mariée et mère de deux enfants.

L’avent, la joie de l’attente

La différence la plus frappante réside dans le fait que les Allemands célèbrent l'avent. Il s’agit de la période qui couvre les quatre semaines précédant Noël.

On allume une bougie tous les dimanches avant le 25. On a aussi l’habitude de plier des étoiles de Froebel en famille [sorte d’origami allemand] , explique Marje Stock qui enseigne l’allemand à l’Institut Goethe de Toronto.

Marje Stock devant le calendrier de l'avent Photo : Radio-Canada / Mehdi Bakkali

Le réveillon de Noël est aussi un moment très important, car il marque le début des festivités. Après un repas simple composé essentiellement d'une salade de pommes de terre et de saucisses, on décore le sapin de Noël.

Contrairement à plusieurs autres pays, le sapin n’est visible à la maison qu’à partir du 24. Une fois installé et décoré, on dépose en dessous les différents cadeaux et à la tombée de la nuit, quand il fait noir, on les déballe , précise Mme Stock, en Amérique du Nord depuis 16 ans.

La couronne de l'avent. Deux bougies y sont allumées, ce qui symbolise que deux dimanches se sont écoulés depuis le début de l'avent. Photo : Radio-Canada / Mehdi Bakkali

Le jour de Noël, une oie dans les plats

Si le réveillon est célébré avec le cercle de la famille dans une ambiance plutôt calme et des mets simples, le jour de Noël est plus festif. Une oie rôtie est servie comme plat principal. Mais dans notre famille, c’est différent, on mange l’oie le 24 parce que c’est mon anniversaire , raconte Mathilda, la fille de Mme Stock le sourire aux lèvres. En Allemagne, Noël se fête pendant deux jours : les 25 et 26 décembre.

Anton, le benjamin à la dégustation de biscuits allemands. Photo : Radio-Canada / Mehdi Bakkali

Le sapin de Noël, un jeu d’enfants

Au Canada comme en Allemagne, le sapin est un incontournable pendant les fêtes de Noël, même s'il n'est pas décoré de la même manière.

En Allemagne, on décore les sapins avec de vraies bougies, ce qui serait impensable au Canada compte tenu des risques d’incendie. Dans mon enfance, j’ai déjà vu des petits bouts de sapin prendre feu , se rappelle Mme Stock, en éclatant de rire.

Noël chez la famille Stock Photo : Fournie par Marje Stock

Elle précise que l’arbre est traditionnellement décoré par les enfants. Dans notre famille, on décore le sapin tous les ans de la même manière. On a une grosse boîte remplie d’objets faits main et de boules rouges qu’on a achetés en Allemagne il y a des années , ajoute-t-elle.

Les marchés de Noël

Le marché de Noël est aussi une tradition incontournable en Allemagne. Des petites baraques sont installées à l’extérieur, souvent près d’une place publique, et restent ouvertes à partir de la mi-novembre jusqu’au 23 décembre. On y trouve des biscuits traditionnels, des produits régionaux ou artisanaux et des petits restaurants.

Un marché de Noël allemand Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

C’est un lieu visité très régulièrement pendant la période de l’avent. On y mange des plats traditionnels et on y boit du vin chaud. Il y a de la musique partout. On y va en famille ou entre amis, après le travail, les week-ends… C’est une expérience très sociale , poursuit la mère de famille.

Pour elle, le marché de Noël de Toronto qui se trouve dans le Distillery District ressemble plus à une attraction touristique payante.

La Feuerzangenbowle est une boisson alcoolisée qui se consomme chaude, traditionnellement lors des fêtes de fin d'année. Photo : Fournie par Marje Stock

Dans le marché de Toronto, il y a des baraques avec des produits importés de Chine, ce qui ne pourrait jamais être le cas en Allemagne et il n'y a pas d’activités pour les enfants dans le marché de Toronto , regrette-t-elle.

Et les Canadiens dans tout ça?