Un médecin de Winnipeg jugé coupable d’agressions sexuelles

Amir Ravesh faisait face au début de son procès à 11 accusations d’agression sexuelle provenant de plusieurs plaignantes, ainsi qu’à une accusation de tentative d’obtenir des faveurs sexuelles, chaque fois dans le contexte d’une relation médecin-patiente.

Pour les procureurs de la Couronne, Amir Houshang Mazhariravesh, de son vrai nom, est un professionnel de la santé qui a abusé de sa position d’autorité pour agresser des femmes.

Le procès du Dr Ravesh a débuté en mai et s’est terminé cet automne. Deux plaignantes ont choisi de ne pas témoigner pendant le procès. La Couronne a suspendu 2 des 11 accusations d’agressions sexuelles.

Lundi matin, le juge Champagne a reconnu Amir Ravesh coupable dans certains cas, mais non coupable dans trois d'entre eux, notamment en raison de questions concernant le rappel des faits et la solidité des témoignages des plaignantes. Il devait statuer sur quatre des derniers cinq cas lundi après-midi.

Rappel des faits

Amir Ravesh a été accusé d’avoir agressé des patientes à la clinique You Medical Clinic, dans le quartier Elmwood, entre 2013 et 2017.

Il a été arrêté en novembre 2017 et relâché sur une promesse de comparaître en novembre 2018. Il devait alors se plier à certaines conditions et ne pouvait pas exercer la médecine.

Après l’arrestation du Dr Ravesh en 2017, plusieurs autres femmes ont signalé à la police de Winnipeg avoir été victimes d’agressions sexuelles, selon les témoignages entendus à la cour.

Pendant le procès, les avocats de la défense ont laissé entendre que la couverture médiatique pouvait avoir mené des victimes à s’entendre de façon indirecte, a mentionné le juge Champagne en résumant certains des arguments de la défense entendus pendant le procès.

Non coupable dans trois circonstances

Dans un des cas où il a déclaré le Dr Ravesh non coupable, le juge Champagne a examiné les preuves de la défense et le témoignage d’un expert de la Couronne, un médecin de famille qui a abordé la description des examens médicaux que les victimes disent avoir subis, et qu’elles qualifiaient de superflus, de non orthodoxes, d'inappropriés et parfois de traumatisants.

Devant la cour, une des femmes a été catégorique au sujet d’un examen superflu et d’une violation survenus dans le bureau du médecin en juillet 2016. Le juge note cependant que les archives de la clinique ne contiennent aucune trace de cette visite, ce qui suscite des questions quant à l’exactitude de son témoignage. Le juge, dans ce cas, a déclaré Amir Ravesh non coupable.

Dans un autre témoignage, une femme a raconté s’être rendue à la clinique du médecin pour un dépistage de maladies sexuellement transmissibles. Elle a dit que ce test ne ressemblait à aucun autre qu’elle avait eu auparavant, alléguant que le Dr Ravesh avait pris plus de temps que la normale, qu’il l’avait placée dans une position de vulnérabilité inhabituelle et qu’il produisait des bruits bizarres.

Après avoir entendu la Couronne, les experts et certains autres détails de la défense, le juge a statué qu’il était dangereux de conclure qu’il s’agissait d’un cas d’agression sexuelle et il a déclaré Amir Ravesh non coupable.

Dans une autre décision, le juge Champagne a déterminé qu'Amir Ravesh n’était pas coupable d’avoir fait un examen vaginal inapproprié, mais estime qu’il a fait, dans la même visite, un examen des seins fautif. Selon le témoignage de la femme, le médecin lui a demandé, pendant cet examen, si son petit ami suçait ses seins et a commencé à presser son mamelon.