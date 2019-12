Amqui, Causapscal et Sayabec se retrouvent isolées à la MRC

Les trois municipalités les plus populeuses de la Matapédia n’ont plus aucun représentant au sein du comité administratif de la MRC.

Lors de la dernière rencontre des élus de la MRC, le poste réservé aux maires d’une de ces trois municipalités a été attribué au maire de Lac-au-Saumon, Georges Grenier.

Les trois municipalités, qui représentent 10 268 habitants, soit 58 % de la population de la MRC détenaient jusqu’à récemment trois des cinq siègent dévolus aux municipalités au conseil d’administratif.

La composition du comité a toutefois été modifiée en novembre dernier pour qu’un seul des maires d’Amqui, de Causapscal ou de Sayabec puisse dorénavant en être membre.

Les trois municipalités ont voté contre la proposition. En l’absence de la double majorité, soit celle des voix exprimées et celle du pourcentage de la population représentée, la préfète Chantale Lavoie a utilisé son droit de vote prépondérant pour accepter la résolution.

Les maires des trois municipalités visées ont alors refusé de nommer un représentant.

L’élection du représentant pour Amqui, Causapscal et Sayabec a été reportée à une séance ultérieure. Le sujet était à l’ordre du jour de la réunion de décembre, même si la situation n’avait pas évolué.

Le maire de Saint-Vianney, Georges Guénard, a donc proposé que ce soit le maire de Lac-au-Saumon qui occupe le siège laissé vacant par les trois municipalités, ce qui a été approuvé à la majorité.

Nouvelle composition du comité administratif de la MRC de la Matapédia Chantale Lavoie, préfète

Martin Landry, préfet suppléant et maire d’Albertville

Jacques Pelletier, maire de Val-Brillant

Paul Lepage, maire de Saint-Moïse

Georges Guénard, maire de Saint-Vianney

Marlène Landry, mairesse de Sainte-Marguerite-Marie

Georges Grenier, maire de Lac-au-Saumon

L’enjeu

La préfète élue de la MRC explique que la composition du comité administratif n’est pas précisée dans la charte de la MRC et il revient donc aux maires d’en décider. Pour s’assurer d’avoir une représentation interne au sein de la MRC , précise-t-elle.

Elle rappelle que la formule qui incluait un poste pour chacun des maires d’Amqui, de Sayabec et de Causapscal datait de trois ans.

Elle souligne toutefois qu’elle est impuissante devant le refus des trois maires de ne pas pourvoir le poste qui leur est réservé. Je ne peux pas imposer rien, j’ai manifesté ma préoccupation , commente Mme Lavoie.

Depuis quelques mois, les discussions sur la représentation des municipalités au sein des comités vont bon train à la municipalité. Il a été demandé que la charte ainsi que la règle d’un vote par maire soient revues.

À la table des maires, les élus d’Amqui, de Sayabec et de Causapscal ont une voix chacun, soit trois voix sur 18. On a tous le même poids politique, mais quand vient le temps de répartir la facture, on est dans des poids de contribution qui varient grandement d’une municipalité à l’autre , relève le maire d’Amqui, Pierre D’Amours.

Les maires avaient donc convenu de revoir les éléments liés à la gouvernance, rapporte la préfète. Le mandat avait été confié au comité administratif.

Sauf qu’avant même de commencer à le traiter, il y a des gens qui ont souhaité revoir la composition de ce comité , constate le maire d’Amqui.

C’est le maire de Saint-Alexandre-des-Lacs, Nelson Pilote, qui a déposé la proposition à cet effet en novembre. Ça ne m’aurait pas dérangé si ç’avait été battu, commente M. Pilote, c’était un signal d’alarme que je voulais lancer.

Comme plusieurs élus de petits villages, le maire de Saint-Alexandre-des-Lacs ne veut pas seulement être un observateur autour de la table des maires.

De son côté, le maire D’Amours estime que les maires doivent maintenant s’interroger sur les nouvelles orientations. Quand l’espace qu’on occupe dans la contribution est de 35 %, 36 % de la facture et que pour d’autres, c’est 1 %, 2 %, j’admets qu’on n’a pas la même façon de voir les enjeux de gestion et de dépenses, mais il faut qu’on trouve une façon d’en jaser.

Selon lui, la croissance des dépenses de la MRC doit être envisagée au-delà des subventions qui lui sont accordées. Il souhaiterait obtenir des données pour comparer les coûts des services de la MRC avec d’autres organisations. Est-ce que l’exercice de regroupement donne les gains dans les économies d’échelle? , fait-il valoir.

M. D’Amours s’interroge aussi sur l’exercice du vote prépondérant de la préfète qui annule la double majorité au détriment d’une représentativité de la population.

Nelson Pilote rappelle que les petites municipalités ont des enjeux différents des plus grandes et que tous doivent travailler ensemble.

Certaines demandes, concernant le partage des coûts de services plus urbains ou encore la redistribution des redevances de l’éolien l’ont indisposé. Il observe que si Amqui avait accepté de participer au comité administratif, la représentation de la population au sein du comité aurait grimpé de 20 % à 50 %.

Pierre D’Amours croit que l’impasse ne pourra pas être dénouée sans une réflexion entre les élus. Les récentes décisions, observe-t-il, rendent cette démarche plus complexe à réaliser. D’autres maires estiment aussi que cette analyse doit se faire.

Un lac-à-l’épaule, une réunion entre tous les maires, sur leur organisation, devrait avoir lieu d’ici la fin mars prochain.

Il est aussi temps, d’après certains élus, de revoir la solidarité entre petites et grandes municipalités.