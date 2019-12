Une hausse de taxes salée pour les Sherbrookois

En 2020, le compte de taxes des Sherbrookois augmentera de 5,74%, pour une résidence unifamiliale moyenne. Les élus ont adopté le budget de la prochaine année, lundi soir, lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal. Un budget « difficile à attacher » et qualifié de « responsable » par le maire Steve Lussier.

Onze élus sur 15 ont appuyé le budget. Les conseillers Paul Gingues, Pierre Tremblay, Évelyne Beaudin et Pierre Avard ont voté contre.

Près de la moitié de la hausse de taxes de 5,74% s’explique par une contribution supplémentaire de 4,3M$ destinée à Valoris. Sans cette contribution, qui fait grimper le compte de taxes de 2,26%, l'augmentation pour une résidence unifamiliale moyenne aurait été de 3,48% pour 2020.

C’est une aide que je demande aux citoyens. On en a réellement besoin. On doit redresser la situation rapidement. On se devait d’aller chercher cet argent-là Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Le maire Lussier a bon espoir que la situation se rétablira en 2020.

Toutefois, de nombreux conseillers ont partagé leur mécontentement face aux difficultés de Valoris.

Ce n’est pas vrai que nous allons injecter de l'argent indéfiniment dans ce projet , a lancé Danielle Berthold.

Le principal malaise est le dossier de Valoris. Si c’était une entreprise privée, Valoris serait en faillite. Mais les règles pour une régie sont très différentes , expose Pierre Avard. Ce dernier déplore que le plan de redressement s'appuie sur des clients souhaités et sur une aide gouvernementale qui se fait attendre . Pierre Avard a voté contre le budget en grande partie en raisons de ces déboires.

Évelyne Beaudin estime pour sa part qu’il ne faut pas uniquement viser Valoris. C’est une accumulation de décisions prises à la pièce en cours d’année. Trop facile de mettre toute la faute sur Valoris. Le problème est plus profond que ça fait-elle valoir. Elle estime qu’il faut revoir la gestion des finances de la Ville. Je suis incapable de cautionner l’ensemble des mauvaises décisions du passé , a-t-elle déclaré

Par exemple: résidence unifamiliale moyenne d’une valeur 233 070$: +152,08 $

logement dans un immeuble de six logements d’une valeur de 524 070$: +80,60$

logement dans un immeuble de 24 logements d’une valeur de 1 618 495$: +64,66$

Les élus de la Ville de Sherbrooke ont adopté un budget de fonctionnement de près de 337 M$ pour l'année 2020. Photo : Ville de Sherbrooke

« Beaucoup d’inattendus »

Le budget 2020 totalise 337 M$, ce qui représente une hausse de 21,7 M$, par rapport à l’an dernier, soit une hausse de 6,9%. « C’est la hausse des dépenses, il faut faire réellement attention », explique Steve Lussier. Le maire cible plusieurs éléments ayant fait grimper les dépenses. L'explosion des coûts de déneigement en fait partie.

Beaucoup d’inattendus encore une fois cette année. On n’a qu’à penser aux dernières inondations, au niveau du garage municipal, c’est une bonne ponction qu’on doit aller chercher au niveau du budget Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Ce tableau illustre comment sont réparties les dépenses du budget de fonctionnement de la Ville de Sherbrooke pour l'année 2020. Photo : Ville de Sherbrooke

Gel de taxes

Plusieurs conseillers n'ont pas manqué de rappeler que le gel de taxes de 2018 était, selon eux, une mauvaise idée.

L’élastique a tout simplement éclaté. Un gel, ça a été un geste politique, mais un budget, c’est mathématique , a lancé Vincent Boutin. Ce dernier a par ailleurs appuyé le budget pour ne pas compromettre les services aux citoyens réduits.

Pierre Tremblay parle d’un véritable fiasco et d’un choc tarifaire qui sera difficile à absorber et à accepter .

Oui, j’avais voté en faveur du gel de taxes [pour le budget de 2018], mais je le regrette. Tout comme je regrette d’avoir fait confiance à Steve Lussier. Après deux ans comme maire, force est d’admettre que le maire n’a ni les compétences, ni le leadership nécessaires pour occuper ces fonctions importantes. Pierre Tremblay, conseiller municipal

Questionné sur l’impact de ce gel de taxes, le maire Lussier croit que les élus ont pris une décision « éclairée » à ce moment, rappelant que 14 élus sur 15 ont voté en faveur du budget 2018.

« On ne reviendra pas nécessairement là-dessus, on peut toujours faire mieux. Maintenant on passe par-dessus. Y’a des montants à aller chercher pour maintenir la qualité de vie de nos Sherbrookois », poursuit le maire.

La conseillère municipale et membre du comité exécutif Chantal l’Espérance rappelle que d’autres administrations, dont celle dirigée par Jean Perrault, ont voté en faveur de gels de taxes.

« Chaque fois, on était sur les dents. On se dit, pourvu qu’il n’y ait rien qui n’éclate dans l’année en cours. Et c’est malheureusement l'histoire se répète », dit-elle.

« Il faudra, je pense, ne plus faire ça, dans l’avenir. Avec les contraintes que nous avons, les responsabilités déléguées par les paliers gouvernementaux, et le peu d’argent qui vient avec ces responsabilités-là, on ne peut pas se permettre des gels de taxes pour les années futures », conclut la conseillère.

Un nouveau groupe de travail

Un nouveau groupe de travail sur la performance organisationnelle se mettra au travail dès janvier 2020. Il aura notamment comme objectif de trouver de nouveaux revenus et d’améliorer la gestion budgétaire de la ville.

Le groupe sera composé de sept membres, incluant des élus et des membres de l’administration. Il sera dirigé par le directeur général de la Ville, Daniel Picard. « On ira chercher des gens de l’externe pour nous accompagner », précise Steve Lussier.