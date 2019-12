Projet d'éoliennes à Anse-Bleue : contradictions entre Bertrand et Naveco

Le PDG de Naveco Power explique que trois propositions différentes ont été soumises à la suite des appels d'offres d'Énergie NB, en 2017, pour son projet dans la région d'Anse-Bleue. Le projet qui a été retenu était en partenariat avec la Ville de Bathurst. Une autre proposition comptait le Village de Bertrand comme partenaire, assure Amit Virmani.

Amit Virmani, PDG de l'entreprise Naveco Power de Fredericton Photo : Naveco Power

Ainsi, le nom du Village de Bertrand a été évoqué par Amit Virmani comme potentiel remplaçant de Bathurst, qui s'est retirée du projet.

Le maire de Bertrand, Yvon Godin, dit qu'il a sursauté, la semaine dernière, quand il a entendu le nom de son village prononcé au Téléjournal Acadie, comme partenaire possible dans le projet de parc éolien à Anse-Bleue.

Je ne m'attendais pas à ça du tout , indique Yvon Godin.

Le maire de Bertand souhaite éclaircir la situation avec le promoteur et les dirigeants de Naveco directement. Je vais poser les questions directement au président de cette entreprise-là pour savoir... pour qu'il me donne les documents qu'on aurait supposément signés. Je vais éclaircir ça.

C'est un processus tellement délicat que si on lance n'importe quoi, ce n'est pas intéressant et ça peut juste créer une chicane entre les municipalités. Yvon Godin, maire de Bertrand

Yvon Godin, maire de Bertrand, N.-B. Photo : Radio-Canada / René Landry

M. Godin reconnaît qu'il a eu des discussions dans le passé avec un représentant de Naveco Power, mais il assure qu'il n'était pas du tout question d'un partenariat en vue de participer aux appels d'offres pour un projet dans la région d'Anse-Bleue.

Une stratégie de vente?

Le seul engagement qu'il y avait, c'était concernant la ligne de transmission qui doit passer dans Bertrand , soutient-il. On voulait faire partie de la discussion. Il faut aussi qu'il y ait l'acceptabilité des gens. On a aussi voulu protéger le secteur du Village historique acadien concernant la pollution visuelle.

Le maire de Bertrand se désole du fait que son village se trouve mêlé à cette controverse et se demande s'il ne s'agit pas d'une « stratégie de vente » de la part du promoteur.

Je vais vous donner un exemple , illustre-t-il. Vous savez, quand les gens nous approchent pour des [collectes] de fonds, ils viennent nous voir à Bertrand et nous disent que telle ou telle municipalité a participé. Ce sont des manières, fort probablement, de nous convaincre d'embarquer dans des projets. Est-ce que c'est un moyen de pression? Je présume que c'est ce qui a été fait à ce moment-là.

Une lettre à Naveco Power

Pour tenter de démontrer l'engagement du Village de Bertrand, Naveco Power nous a fait parvenir une lettre signée par le maire Godin, datée du 10 avril 2017. Le maire de Bertrand n'a pas hésité, non plus, à nous montrer cette lettre. Le Village de Bertrand affirme son appui, de façon générale, à l'industrie éolienne, « une industrie d'avenir ».

Nous sommes très ravis d'être informés qu'un projet de parc éolien pourrait prendre forme dans la région , peut-on lire dans la lettre. Nous sommes convaincus que ce type de projet aura d'importantes retombées économiques dans notre région.

Le consultant de Novaco Power Inc [sic], monsieur Daniel Brassard, nous a informés qu'il n'était pas prévu d'installer d'infrastructures éoliennes ou autre sur le territoire du village de Bertrand , peut-on lire plus loin. Dans une éventualité de projet sur le territoire, le conseil est disposé à poursuivre les discussions et de conclure une entente avec les parties concernées.

Le maire Godin indique que cette lettre est loin de constituer une entente en vue de réaliser un parc éolien dans la région d'Anse-Bleue.

On a toujours été intéressés par les développements des projets éoliens , explique-t-il. Mais jamais on n'a fait partie d'un appel d'offres, [soumis] des montants d'argent ou [signé] des documents qui faisaient en sorte que Bertrand pourrait être un promoteur financier des projets éoliens dans notre région.

La lettre qu'on a remise à Naveco, c'était simplement pour montrer qu'on était ouverts à des projets de développement d'énergie verte dans notre secteur. Mais il n'a jamais été question de dire que Bertrand devenait un responsable financier de ces événements-là. Yvon Godin, maire du Village de Bertrand

Le projet de parc éolien Chaleur Ventus suscite la controverse depuis plusieurs semaines. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Naveco Power n'a pas donné suite pour l'instant à nos demandes d'entrevue pour commenter les explications apportées par le maire de Bertrand.

Ça pourrait être un domaine tellement rassembleur. On est en train de s'organiser pour que ça nous divise. Je pense que l'énergie verte, sauver notre environnement, ça devrait être quelque chose qui nous unit, mais on est en train de se déchirer à cause de ça. Si c'est le promoteur qui agit consciemment de cette manière-là, on ne peut plus lui faire confiance. Yvon Godin

Un troisième partenaire potentiel mystérieux

Selon le PDG de Naveco Power, l'autre partenaire dans une troisième proposition à la suite de l'appel d'offres d'Énergie Nouveau-Brunswick pour le même site de la région d'Anse-Bleue est une coopérative. De quelle coopérative s'agit-il? Elle n'a pas voulu s'identifier , répond Amit Virmani.

Nous avons créé une coopérative , affirme-t-il pourtant. On a fait cela parce que nous voulions une participation de la communauté, au cas où nous serions choisis.

Énergie Nouveau-Brunswick indique qu'elle ne peut pas dévoiler d'information sur les 54 propositions qui ont été soumises pour le programme d'énergie renouvelable communautaire.