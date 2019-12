Louise David s’apprête à passer son dernier Noël dans sa maison de Pointe-Gatineau. Les crues printanières de 2017 et de 2019 auront finalement eu raison d’elle et de sa petite maison blanche. Or, Mme David part la tête haute et le sourire aux lèvres, malgré le déchirement et le deuil.