Des spiritueux de la Mauricie et du Centre-du-Québec pour les Fêtes

On n’en compte pas moins de trois en territoire mauricien et une petite nouvelle, juste de l’autre côté du pont Laviolette, à Bécancour. Pourquoi ne pas profiter des rassemblements des Fêtes pour les découvrir?

Nous vous proposons une incursion dans le monde des spiritueux de la région en cinq cocktails faciles à réaliser. Ils sont la création de Félix Pothier, sommelier à la Microbrasserie Le Temps d'une pinte et mixologue à ses heures.

Distillerie Mariana

La Distillerie Mariana est le projet de deux amis d’enfance originaires de la Gaspésie, Jean-Philippe Roussy et Jonathan Couturier, tous deux issus du milieu forestier. Le nom de la distillerie, Mariana, signifie d’ailleurs « épinette noire » en latin. Les saveurs de la forêt mauricienne sont très présentes dans leurs huit spiritueux créés à Louiseville.

La Distillerie Mariana ratisse large : du gin forestier Canopée à l’amaretto Avril, en passant par la vodka Azimut, l’absinthe Balzac et la petite dernière, Zeste, une liqueur d’agrumes. À la mi-décembre, les deux propriétaires, nouvellement papas, annoncent qu’ils passent le flambeau de la présidence de la compagnie à Philippe Leblanc, autre Gaspésien d’origine, pendant qu’ils vaquent à leurs obligations familiales.

Zestegria

30 ml (1 once) de la liqueur d’agrumes Zeste

15 ml (½ once) de gin

60 ml (2 onces) de jus de pamplemousse

60 ml (2 onces) de vin blanc

1 soupçon de « bitter » à la rhubarbe

Soda

Décoration

Branche de romarin

Quartiers de pamplemousse

Préparation

Mettre tous les ingrédients dans le coquetelier (shaker) rempli de glace, sauf le soda. Bien agiter. Verser le mélange dans un verre et compléter avec le soda. Décorer avec une branche de romarin et quelques quartiers de pamplemousse.

La Zestegria, un cocktail réalisé avec la nouvelle liqueur d'agrumes Zeste de la Distillerie Mariana, à Louiseville. Photo : Audrey Déry/Microbrasserie Le Temps d’une Pinte

Godfather is going Nuts

30 ml (1 once) de scotch Bushmills

20 ml (¾ d’once) d’ amaretto Avril

7 ml (¼ d’once) de sherry Oloroso

1 soupçon de « bitter » à l’orange

Décoration

Pelure de citron

Préparation

Mettre tous les ingrédients dans le coquetelier (shaker) rempli de glace. Bien agiter. Verser dans un verre de style « old fashioned » avec de la glace. Décorer d’une pelure de citron.

Le cocktail Godfather is going nuts fait avec l'amaretto Avril de la Distillerie Mariana, à Louiseville. Photo : Audrey Déry/Microbrasserie Le Temps d’une Pinte

Distillerie Wabasso

La Distillerie Wabasso, fondée en 2018, porte le nom d’une grande filature de coton établie à Trois-Rivières au début du siècle dernier. Son nom, Wabasso, signifie d’ailleurs « lapin blanc comme la neige » dans la langue des Ojibwés, un peuple des Premières Nations.

La distillerie trifluvienne produit deux spiritueux : le gin Wabasso, élaboré à partir d’arômes naturels de la région, qui rappellent les saveurs estivales (baie de genièvre, trèfle rouge, thé des bois, etc.), et Bourgeon, une liqueur de gin et d’érable, qui redonne ses lettres de noblesse au sirop de bourgeon, moins prisé par les acériculteurs.

Notons que les deux produits ont reçu plusieurs récompenses, notamment à l’Asia International Spirits Competition en 2018, ainsi qu’à la Coupe des nations et à la San Francisco World Spirits Competition en 2019.

Fée des bois

50 ml (1 ½ once) de gin Wabasso

15 ml (½ once) de Bourgeon

50 ml (1 ½ once) de sirop de camerises, thé des bois et lavande

30 ml (1 once) de jus de citron

1 blanc d’oeuf

2 soupçons d’Angostura

Soda

Décoration

Feuilles de thé des bois

Préparation

Mettre tous les ingrédients dans le coquetelier (shaker) rempli de glace, sauf le soda. Bien agiter. Verser le mélange dans un verre et compléter avec le soda. Décorer avec des feuilles de thé des bois.

Le cocktail Fée des bois fait à partir des produits de la Distillerie Wabasso, à Trois-Rivières. Photo : Audrey Déry/Microbrasserie Le Temps d’une Pinte

Distillerie L&M

L&M, c’est le fruit de la collaboration de deux amis de longue date : le Québécois Gaétan Lefebvre et le Français Gaël Mordac.

Gaétan Lefebvre est propriétaire de l’Érablière Lefebvre et fils, à Trois-Rivières, dans la famille depuis quatre générations. Les Lefebvre exportent leur sirop en France depuis plus de 10 ans. C’est là où le caviste Gaël Mordac prend le relais. Ils ont développé ensemble, au fil du temps, plusieurs produits à saveur d’érable : des liqueurs, un whisky, un brandy ainsi qu’un rhum.

Depuis le début de l’année 2019, Trois-Rivières a aussi son centre de production, où l’on distille des alcools et des liqueurs que vous pouvez trouver sur les tablettes de la SAQ, notamment le Caribou des bois (à base de brandy et de sirop d’érable), la Baraque (whisky canadien âgé de 5 ans et sirop d’érable), l’Élixir des bois (rhum arrangé) et l’If gin et épices (dry gin). Des saveurs parfaites pour se sucrer le bec dans le temps des Fêtes.

Cervidé épicé

30 ml (1 once) de Caribou des bois

30 ml (1 once) de rhum

90 ml (3 onces) de jus de pommes épicé

30 ml (1 once) de jus de citron

2 soupçons de Peychaud’s

Décoration

Tranche de pomme séchée au four

Préparation

Mettre tous les ingrédients dans le coquetelier (shaker) rempli de glace. Bien agiter. Verser le mélange dans un verre de style Marie-Antoinette . Décorer avec une tranche de pomme séchée au four.

Le cocktail Cervidé épicé fait à partir du Caribou des bois de la Distillerie L&M. Photo : Audrey Déry/Microbrasserie Le Temps d’une Pinte

Distillerie du quai

La rive sud du fleuve Saint-Laurent n’est pas en reste en ce qui concerne les microdistilleries. C'est dans l'ancienne caisse Desjardins, dans le secteur de Sainte-Angèle-de-Laval, à Bécancour, que Jean-François Rheault a ouvert la Distillerie du quai à l’été 2019.

Le premier spiritueux à y être produit est le Supersonic, un London dry gin aux accents de lime de kafir et de myrique baumier. Il a la particularité d’être créé sous l’influence d’une liste musicale diffusée par des haut-parleurs installés autour de l’alambic. Cette même liste peut être écoutée sur la plateforme de musique en ligne Spotify. Il suffit de scanner le code QR sur la bouteille pour écouter les mêmes pièces qui ont accompagné la création du gin que l’on déguste.

Green Collins

60 ml (2 onces) de gin Supersonic

50 ml (1 ½ once) de sirop de houblon ou de sapin baumier

30 ml (1 once) de jus de citron

Soda

Décoration

Cocottes de houblon ou branche de sapin baumier

Préparation

Mettre tous les ingrédients dans le coquetelier (shaker) rempli de glace, sauf le soda. Bien agiter. Verser le mélange dans un verre et compléter avec le soda. Décorer avec des cocottes de houblon ou une branche de sapin baumier.