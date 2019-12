La certification des infirmières immigrantes : un processus long et coûteux

Au cours des quatre dernières années, 532 infirmières françaises ont obtenu un permis de pratique au Québec. Durant la même période, le Nouveau-Brunswick a émis six immatriculations à des infirmières formées à l’étranger, tous pays confondus, selon les chiffres collectés par Radio-Canada au près du gouvernement du Nouveau-Brunswick, du Registered Nurses Professional Development Centre et de l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick .Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick

Cette différence n’est pas le fruit du hasard. Contrairement au Nouveau-Brunswick, le Québec a une entente de reconnaissance des qualifications avec la France. Une infirmière française peut ainsi obtenir un permis de pratique après avoir suivi 75 jours de stage rémunéré.

Reconnaissance des acquis au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, il n’existe pas d’accords de ce type.

Résultat : le processus de reconnaissance des acquis est long et coûteux pour les nouveaux arrivants.

Charlotte Binetruy, une infirmière française, dit avoir dépensé 6000 dollars en deux ans dans ce processus . Malgré un fort investissement financier et personnel, elle n’a pas obtenu sa certification. À contrecœur, elle décide alors de déménager au Québec avec sa famille.

Au Québec, Charlotte Binetruy a été en mesure de un stage rémunéré de 75 jours au Centre hospitalier Du Granit à Lac-Mégantic. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Si c’est pour être infirmière, fuyez, parce que c’est trop compliqué et il faut avoir les deux pieds solidement accrochés pour faire ce qu’on a fait. On est plusieurs et on est plusieurs à être au Québec. Charlotte Binetruy, infirmière française

Si certaines infirmières persistent dans ce processus fastidieux, beaucoup changent de bord et partent vers le Québec.

La Belle Province offre une intégration plus simple pour ces professionnels de la santé.

J’entends qu’avec l’AIINB, c’est incertain et imprécis, j’ai posé la question ouvertement : est-ce que ça me prendrait moins de temps d’aller au Québec ? Et [on m’a dit] que oui certainement , confie Céline Eglo-Amable, infirmière française.

L’infirmière Céline Eglo-Amable, 40 ans, est arrivée au Nouveau-Brunswick avec son mari et ses trois enfants en juin 2018. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Originaire de la France, Céline Eglo-Amable souhaitait immigrer et exercer sa profession au Nouveau-Brunswick. Après avoir commencé des démarches et s’être informée dans la province, l’AIINB lui aurait conseillé d’aller faire sa certification au Québec.

Manque d’infirmières au Nouveau-Brunswick

Un constat incompréhensible pour beaucoup de professionnels de la santé.

Et je me dis on lui a dit quoi ? C’est comme un non-sens pour moi pour moi, on est en pénurie d’infirmiers , déclare Suzanne Dupuis-Blanchard, infirmière et professeure à l’Université de Moncton.

La province du Nouveau-Brunswick manque cruellement d’infirmières. L’immigration est souvent présentée comme une solution au manque de main-d’œuvre, mais la certification coûteuse par laquelle doivent passer les nouveaux arrivants tend à les décourager.

La professeure Suzanne Dupuis-Blanchard souhaite que la province aide plus les infirmières immigrantes. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Si on a joué un rôle actif pour aller les recruter, je pense qu’il faut les soutenir jusqu’à un certain point. Je ne dis pas de tout payer. Sachant toutes les retraites qui s’en viennent, et j’en fais partie, je pense qu’on a des raisons valables pour justifier un coût partagé et un système en place pour faciliter d’avoir un programme, les cours et les stages , soutient Suzanne Dupuis-Blanchard.

De plus, une grande partie des infirmières en place pourraient bientôt partir à la retraite, ce qui augmenterait la pénurie déjà existante.

Selon Paula Doucet, présidente de l’Association des infirmières du Nouveau-Brunswick, 41 % de toutes les infirmières seront admissibles à la retraite dans les prochaines années.

Manque d’actions du gouvernement

Depuis mai 2019, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a détaché un conseiller spécial dont la mission est de s’occuper des infirmières venant de l’étranger. Robb Parker a été engagé dans le but de régler ces problèmes.

Jean-Claude d'Amours a peur que ce type de situation dissuade les nouveaux arrivants à venir au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Pour l’opposition, ces actions ne sont pas suffisantes.

Le ministère a seulement identifié un poste, un employé, afin de s’occuper du dossier de l’international (...) de quelle façon vous pensez que cet individu-là, à part d’être assis dans un bureau à Fredericton, sera en mesure de faire le recrutement que nous avons besoin souligne Jean-Claude d’Amours, député d’Edmundston-Madawaska-Centre.

Le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Nouveau-Brunswick, Trevor Holder, a indiqué qu’il travaillait sur ce dossier et que toutes les personnes étaient maintenant à la même table pour trouver des solutions. Il s’est dit ouvert à explorer les modèles mis en place par les provinces voisines.

Jean-Claude d'Amours a peur que cette inadéquation, entre les besoins de personnel dans le milieu de la santé et le manque d’accord pour permettre l'embauche de professionnels immigrants, dissuade les nouveaux arrivants de choisir le Nouveau-Brunswick.

On manque le bateau au niveau de l’international. Jean-Claude d’Amours, député d’Edmundston-Madawaska-Centre.

Une situation problématique qui résonne avec celle des enseignants immigrants.

Radio-Canada a contacté l ’AIINB Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick et l’ordre responsable de l’émission des permis de pratique, mais ils ont tous deux décliné les demandes d’entrevues.

Avec les renseignements de Nicolas Steinbach.