Le Château Saint-Louis démoli huit mois après les inondations à Gatineau

Certains des 16 copropriétaires étaient sur place pour assister à la démolition, avec un certain pincement au cœur.

Ce n'est pas une bonne journée, c’est sûr , affirme Gerry Nault, président du conseil d'administration des copropriétaires de l'immeuble. On voit ça c’est triste, moi je trouve ça vraiment triste ce qui se passe ici.

Tu peux pas faire ton deuil de ça là. Il y a des gens là-dedans c’était leur vie, c’était leur fonds de pension. Personne n'achète une maison, un logement, dans le but de perdre de l’argent. Pierre Desmarais, copropriétaire du Château Saint-Louis

La démolition de l’édifice était devenue nécessaire, selon le ministère de la Sécurité publique, puisque les coûts de reconstruction étaient jugés trop élevés. C’est aussi ce que réclamaient les copropriétaires de l’édifice.

Mais s'ils poussent aujourd'hui un soupir de soulagement, ils gardent tout de même un goût très amer de l’expérience. Ils ont l'impression d'avoir été floués par la Ville et par le gouvernement provincial.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Château Saint-Louis a été démoli, laissant 16 copropriétaires à la rue. Photo : Radio-Canada / Audrey Roy

Ils recevront en moyenne entre 115 000 $ et 140 000 $ chacun, soit un montant bien en dessous de leur évaluation municipale. Certains devront faire faillite.

On est évalué, tous les 16 ensembles, à 2 950 000 $ , affirme M. Nault. La Ville nous dit : On vous offre 1 900 000 $, donc un million de moins.

Un logement de ce genre-là on parle de 270 000 $ dollars n’importe où à Gatineau, et on a eu à peine la moitié de ça , affirme Pierre Desmarais qui a acheté son condominium deux mois avant les inondations pour loger sa tante de 92 ans et sa sœur handicapée.

Puisqu’il est considéré comme un propriétaire de logement locatif, M. Desmarais devra maintenant racheter un autre logement locatif d'ici 12 mois.

Ça n'a jamais été le but d'avoir un logement locatif, c'était dans le but d'aider de la famille, c'est un logement familial , affirme M. Desmarais. En plus de voir la destruction, je suis obligé de racheter un autre logement locatif. Je ne sais même pas comment m'y prendre.

Plusieurs copropriétaires ont cependant l'intention de poursuivre leur combat, et évaluent la possibilité de porter leur cause devant les tribunaux.

La Ville de Gatineau et le ministère de la Sécurité publique répondent qu'ils ne peut commenter de cas particuliers, car il s’agit de données confidentielles.

Selon le programme, l'aide accordée au propriétaire est égale à la totalité du coût de reconstruction de la résidence selon le coût neuf du bâtiment, au moment de l’inondation.

Avec les informations de Audrey Roy