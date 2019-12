Des crédits d'impôt demandés pour les garderies non subventionnées

Il en coûte actuellement quatre fois plus cher pour envoyer son enfant dans une garderie non subventionnée au Québec. Actuellement, près de 69 000 enfants fréquentent ces garderies.

Des parents dénoncent cette situation et ont mis sur pied le Regroupement de parents utilisateurs de garderies non subventionnées. Ils demandent au gouvernement provincial un crédit d’impôt supplémentaire pour que le coût soit le même, peu importe le type de garderie fréquentée.

Joint au téléphone, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a indiqué qu'il ne compte pas répondre aux demandes du groupe de parents. Il souhaite plutôt convertir des garderies non subventionnées en garderies subventionnées. Il considère que cette mesure répond au problème dénoncé par les parents en plus d’avoir plusieurs effet bénéfiques.

Quand on fait de la conversion, l’effet est plus structurant que lorsqu’on fait augmenter que le crédit d’impôt. Le parent a plus d’argent dans ses poches. Quand on fait de la conversion, on le fait pas à pas, mais c’est la meilleure décision parce que c’est plus structurant. Les parents paient seulement 8,25 $, mais les éducatrices sont mieux rémunérées, donc il y a moins de roulement. C’est mieux pour le développement des enfants.

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille