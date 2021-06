Les élèves de Michaëlle-Jean rêvent à une rentrée sans restrictions sanitaires

Quand la dernière cloche sonnera cet après-midi à l’École Michaëlle-Jean à Edmonton, c’est plus que leurs cahiers qu’espèrent laisser derrière eux les élèves. Avec une année marquée par la pandémie, ils sont nombreux à souhaiter un retour à la normale en septembre prochain.

Le Conseil scolaire Centre-Nord, dont fait partie l'école, se prépare à un retour en personne pour septembre. Les autres conseils francophones et le Centre francophone d'éducation à distance prévoient également un programme en présentiel pour la rentrée scolaire 2021-2022.

La nouvelle réjouit des parents comme Janelle Lacroix, dont le fils Eddie a eu plus de difficultés dans ses études lors des cours à distance. Les élèves ont besoin d’être avec leurs amis et avec leur enseignant pour avoir plus de contacts un à un pour mieux apprendre , croit-elle.

L'École francophone Michaëlle-Jean à Edmonton. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Depuis quelques mois, la majorité des élèves de la province ont pu retourner sur les bancs d’école, mais ils ont dû observer plusieurs mesures sanitaires dont ils sont aussi nombreux à être fatigués.

Pour Rayan Mounji, c’est du port du masque dont il a hâte de se débarrasser : J'espère que l'année prochaine, on pourra enlever le masque. Ce sera mieux, on peut parler avec nos amis sans que les profs disent : mettez vos masques.

Le ministère de l'Éducation ne sait pas encore s’il imposera le port du masque ou d’autres règles sanitaires liées à la COVID-19 lors de la prochaine rentrée scolaire.

Du positif dans la tourmente

Malgré les défis des 18 derniers mois, c’est un sentiment de fierté qui habite Mathilde Effray-Buhl, qui a été directrice adjointe par intérim pendant une majeure partie de la pandémie à l’École Michaëlle-Jean. [Je ressens] un sentiment de fierté, explique-t-elle. Fierté d'avoir réussi à avoir fait quelque chose de bien. Fierté de nos profs qui se sont réajustés et qui ont innové et créés cette année. Et fière de nos élèves .

Certaines de ces innovations vont continuer à améliorer la vie scolaire, croit l’enseignante, comme les améliorations technologiques qui ont permis une meilleure communication entre les parents et les enseignants.

Avec les informations de Julien Latraverse