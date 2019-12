Hausses majeures de taxes : l’ancien maire de Château-Richer défend son administration

« Je trouve ça particulier, trois ans après l’élection, qu’on mette encore la faute sur le passé », lance Frédéric Dancause.

Le budget 2020 de Château-Richer, adopté le 9 décembre dernier, prévoit des hausses moyennes de taxes de 10,25 % pour les résidents. Le maire actuel, Jean Robitaille, soutient que les hausses sont dues notamment au remboursement des travaux de réfection de la rue du Couvent, qu’il évalue à 6 millions de dollars.

Pourtant, selon l’ancien maire, la réfection a coûté seulement 1,8 million de dollars à la Ville de Château-Richer. Jean Robitaille affirme aussi que sa municipalité devra débourser en 2020 un peu plus de 600 000 $ en remboursements d’emprunts passés.

Frédéric Dancause assure que ce montant est similaire à ce que Château-Richer payait en remboursement durant les dernières années. Le maire actuel et son prédécesseur ne s’entendent pas non plus concernant les coûts de construction du chalet des loisirs.

Jean Robitaille affirme que l’ancienne administration a laissé un bâtiment neuf qui n’était pas accessible pour les personnes à mobilité réduite et qu’il a fallu débourser pour pallier le manque. Frédéric Dancause apporte des nuances.

« L’accessibilité faisait partie du devis et elle a été livrée. Le problème, c’est que l’administration Robitaille a choisi de construire une piscine neuve au lieu de rénover celle qui était là. La nouvelle piscine n’était pas harmonisée avec l’accès au chalet », explique Frédéric Dancause.

Selon l’ancien maire, les hausses de taxes sont surtout attribuables au fait que le déneigement, qui était auparavant effectué par des employés municipaux, a été confié au privé.

« Ça représente une hausse des dépenses de 300 000 $. C’est ça la principale explication. Il ne faut pas tout mettre sur le dos des dettes du passé. Elles sont payées depuis longtemps», estime Frédéric Dancause.