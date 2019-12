Les chèvres de Jean-François. C’est ainsi qu’on surnomme le cheptel de la Fromagerie du ruban bleu, située à Mercier, en Montérégie. Pendant 15 ans, Jean-François Hébert a pris soin, sept jours sur sept, de la centaine de chèvres de la ferme familiale. Jusqu’au 21 novembre 2018. Ce jour-là, il s’est suicidé, laissant tout derrière lui.

Sans diminuer l’attachement qu’il avait pour nous, je pense que ses chèvres étaient aussi importantes pour lui que moi ou les enfants , dit sa conjointe Caroline Tardif, en caressant la tête de l’une d’elles dans l’étable.

Des agriculteurs et leur famille en détresse

Depuis un an, Caroline Tardif adopte une stratégie de survie. Elle s’occupe de leurs deux garçons de 6 et 9 ans, en plus de tenir les rênes de l’entreprise. Et elle tente de faire son deuil, tant bien que mal. Comment j'ai pu le perdre comme ça? Pas me rendre compte qu'il était autant en détresse?

Comment on peut choisir une vie qui semble si saine et autant travailler, puis se perdre et être déconnecté du plaisir de la vie? Caroline Tardif, propriétaire de la Fromagerie du ruban bleu

De la cuisine familiale, située au-dessus de l’une des deux boutiques de la Fromagerie du ruban bleu, Caroline Tardif voit leurs champs, leur verger et leur cabane à sucre. Le couple travaillait sans relâche pour assurer la survie de l’entreprise, leur projet de vie.

On devient tellement des esclaves de l'agriculture [...] qu'on oublie de prendre soin, dit Caroline Tardif, la voix brisée, des larmes sur les joues. J'oubliais de comprendre qui il était. Des fois, il disait qu'il était fatigué. Mais je me disais, bien oui, mais c'est notre métier, on n'a pas le choix, Jean-François, il faut continuer.

Malgré la tristesse, Caroline Tardif accepte de raconter son histoire pour éveiller les consciences et faire en sorte que d’autres drames soient évités.

Un mal répandu

Au Canada, beaucoup d’agriculteurs souffrent de détresse psychologique, indique Philippe Roy, professeur à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke. Des études ont été menées au Québec en 2006 et plus récemment au Canada. [Dans ces recherches], les agriculteurs ont des taux de détresse psychologique qui sont autour de 50 %, alors que, dans la population, c'est autour de 20 à 22-23 % , précise le Pr Roy.

La travailleuse de rang Vicky Beaudoin est seule pour couvrir la région de la Montérégie, où les besoins sont grands. Photo : Radio-Canada

En Montérégie, l’organisme Au cœur des familles agricoles, qui offre un soutien aux agriculteurs en détresse, peine à répondre à la demande. Les appels à l’aide sont de plus en plus nombreux.

L'objectif principal de l'organisme, c'est de répondre aux besoins dans les deux premières semaines suivant la demande d'aide, dit la travailleuse sociale Vicky Beaudoin. Présentement, ce n'est pas toujours possible.

Vicky Beaudoin est travailleuse de rang — le nom donné aux intervenants sur le terrain — au sein d'Au cœur des familles agricoles. Elle est seule pour couvrir la région de la Montérégie, qui compte près de 7000 fermes. Au volant de sa voiture, elle parcourt des centaines de kilomètres pour rencontrer, chez eux, des agriculteurs qui se confient à elle.

C'est des gens qui ne prennent pas de vacances, qui n’ont pas le droit de faire connaître leurs difficultés, même aux membres de leur famille. Vicky Beaudoin, travailleuse de rang d'Au coeur des familles agricoles

Le stress vécu par les agriculteurs est grand et l’argent est un souci continuel. À tous les mois, chaque 100 $ qui rentrait, on le surveillait, parce qu'il fallait qu'on paye un compte à côté, dit Caroline Tardif. On n'a jamais été capables, en 15 ans, de dégager un coussin.

À ce stress financier s’ajoutent les facteurs hors de leur contrôle, comme la météo ou la crise du propane, cette année.

Oui, il y a l'endettement, dit Vicky Beaudoin. Oui, il y a les problèmes de transfert [d’entreprise familiale]. Mais ils vivent aussi des difficultés que tout le monde peut vivre. Le contexte dans lequel ils les vivent va complexifier la situation. Par exemple, se séparer de son conjoint a des répercussions sur les enfants et sur l’entreprise.

Besoin d'aide pour vous ou un proche? Ligne québécoise de prévention du suicide : 1 866 APPELLE (277-3553).

Ce service est disponible partout au Québec, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Service de crises du Canada 1 833 456-4566

Le nouveau site commentparlerdusuicide.com(Nouvelle fenêtre)  (Nouvelle fenêtre) 

De l’aide de Québec pour les agriculteurs

Il y a deux semaines, le ministère de la Santé a accordé un montant de 300 000 $ à l'organisme Au coeur des familles agricoles afin qu’il bonifie ses services. En conférence de presse à Saint-Rémi, la ministre Danielle McCann a dit vouloir travailler très fort pour que cette somme devienne récurrente à partir de 2021 .

Grâce à ce nouveau financement, Au coeur des familles agricoles a pu doubler son budget. Actuellement, l’organisme emploie six travailleurs de rang dans diverses régions de la province. Il tient également une maison de répit à Saint-Hyacinthe. Les agriculteurs peuvent s’y reposer pendant quatre jours, le temps de se recentrer et de réfléchir à leur avenir.

Caroline Tardif croit qu'il faut en faire plus pour prévenir la détresse psychologique. Il y a des cours à l'église de préparation au mariage, mais des cours de préparation à vivre en couple sur une entreprise, à voir les détresses de l'autre, [non]. Parce qu'on finit par prendre l'autre pour acquis. Il est fort.

Aujourd'hui, la mère de famille et productrice de fromages de chèvre tente de prendre du temps pour elle. Elle doit tenir le coup, malgré la souffrance et l'incompréhension.