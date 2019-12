Vie privée : inquiétudes autour des mesures de sécurité dans les magasins d'alcool

Ces inquiétudes surviennent après l’installation, il y a deux semaines, d’une entrée sécurisée au magasin de Tyndall Park, où les clients doivent présenter et faire numériser leurs pièces d’identité à l’entrée. Ce magasin avait été la cible d’un vol violent le 20 novembre dernier qui a nécessité l'hospitalisation d’une employée.

La Société manitobaine des alcools et des loteries du Manitoba a affirmé qu’elle voulait installer des entrées sécurisées similaires dans tous les magasins de Winnipeg dans les prochains mois.

Selon Brenda McPhail, experte en sécurité des données qui travaille à l'Association canadienne des libertés civiles de Toronto, le risque est que les employés transmettent trop d’information avec la police.

Un nouveau système de sécurité opaque

À part le fait que les données seront conservées 24 heures avant d’être supprimées, peu de détails ont été communiqués sur le fonctionnement de ces mesures.

Un porte-parole de la Société manitobaine des alcools et des loteries affirme que les entrées contrôlées ont été mises en place pour assurer la sécurité des équipes et des clients et que l’organisation ne peut pas compromettre leur efficacité en transmettant des informations au public.

Avec aussi peu d’information, Brenda McPhail prévient qu’il n’y a aucun moyen de savoir qui a accès aux données des clients ni à quel moment elles seront partagées avec la police.

Je ne suis pas sûre du bien-fondé de garder les informations 24 heures. Parce que, à partir du moment où une personne sort du magasin, l’intérêt d’avoir ces informations n’a plus lieu d’être. Brenda McPhail, experte en sécurité des données

L’experte comprend que la Société manitobaine des alcools et des loteries ne peut divulguer les informations de particuliers par devoir de confidentialité, mais déplore le fait que la Société refuse d’expliquer ses mesures pour protéger ces informations. Selon elle, la Société manitobaine des alcools et des loteries a un devoir de transparence.

Peur et mesures de sécurité ne font pas bon ménage

Pour Malcolm Bird, qui est professeur associé à l’Université de Winnipeg, le braquage de Tyndall Park et la diffusion de la vidéo montrant l'incident ont effrayé l’opinion publique.

La présidente du syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba, Michelle Gawronsky, affirme qu’après les événements de Tyndall Park, des dizaines d’employés ont souffert de peur, de troubles du sommeil et de vomissements.

Pour Brenda McPhail, c’est ce genre de peur qui peut conduire à mettre en place des mesures de sécurité sans vraiment tenir compte des droits privés.

Nous savons d’expérience, souligne-t-elle, que des politiques respectueuses des droits ne sont pas mises en place lorsque l’on a peur.

Pour elle, il n’y a aucune raison que le gouvernement demande de choisir entre la sécurité et les autres droits .

Un effet de racisme systémique?

Brenda McPhail fait aussi un parallèle entre les problèmes des contrôles de routine à Toronto et les dérives que peut engendrer la nouvelle politique de sécurité de la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Il n’y a pas de raison de penser que ces mêmes mécanismes, ce même racisme systémique, qui existent malheureusement, ne viendront pas influencer les employés sur qui apparaît comme suffisamment suspect pour que l’on garde ces informations et qu’on les transmette. Brenda McPhail, experte en sécurité des données

Alors qu’à Toronto, les policiers contrôlent plus les hommes noirs, à Winnipeg, ce serait les Autochtones qui seraient davantage ciblés, affirme-t-elle.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk