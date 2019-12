Voici les applications et jeux mobiles les plus téléchargés de la dernière décennie

Si notre rapport au monde s’est complètement transformé dans les années 2010 avec la démocratisation du téléphone intelligent, c’est surtout grâce aux applications mobiles. Apparues en 2008 avec les lancements de l’App Store et du Play Store, elles ont pris leur envol cette dernière décennie et ont révolutionné le réseautage, le voyage, le transport, la livraison, les opérations bancaires et d'innombrables autres domaines.

C’est dans cet esprit que la firme d’analyse App Annie a dévoilé lundi  (Nouvelle fenêtre) ses listes d’applications et de jeux mobiles les plus téléchargés de la dernière décennie.

Le premier de ces deux classements est dominé par Facebook, qui occupe les quatre premières positions avec Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp Messenger et Instagram. Deux applications chinoises, soit TikTok et UC Browser, se trouvent respectivement aux septième et huitième rangs.

Les applications les plus téléchargées de 2010 à 2019 Facebook Facebook Messenger WhatsApp Messenger Instagram Snapchat Skype TikTok UC Browser YouTube Twitter

Le jeu mobile le plus téléchargé de la décennie est Subway Surfers, du développeur danois Kiloo. Il est suivi de près par Candy Crush Saga et Temple Run 2.

Les jeux mobiles les plus téléchargés de 2010 à 2019 Subway Surfers Candy Crush Saga Temple Run 2 My Talking Tom Clash of Clans Pou Hill Climb Racing Minion Rush Fruit Ninja 8 Ball Pool

Les applications les plus populaires ne sont toutefois pas toujours les plus profitables. C’est pour cette raison qu’App Annie a également dévoilé des classements d’applications sur lesquelles les gens ont le plus dépensé. Des services de diffusion comme Netflix et Spotify dominent le top 10, mais l’application de rencontre Tinder, qui offre des abonnements premium optionnels, s’est hissée au deuxième rang.

Les applications mobiles ayant généré les plus d’argent de 2010 à 2019 Netflix Tinder Pandora Music Tencent Video LINE iQIYI Spotify YouTube HBO Now Kwai

App Annie a fait le même exercice avec les jeux mobiles et a trouvé que les gens ont le plus dépensé sur Clash of Clans dans la dernière décennie. Sa suite, Clash Royale, complète le top 10.

Les jeux mobiles ayant généré les plus d’argent de 2010 à 2019 Clash of Clans Monster Strike Candy Crush Saga Puzzle & Dragons Fate/Grand Order Honour of Kings Fantasy Westward Journey Pokémon GO Game of War – Fire Age Clash Royale

Le marché des applications mobiles ne devrait d’ailleurs pas s’estomper de sitôt. App Annie indique que celui-ci croît encore d’année en année, tandis que les téléchargements globaux ont augmenté de 5 % de 2018 à 2019 et que les dépenses liées aux applications ont augmenté de 15 % dans cette même période.