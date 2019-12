Baie-Comeau annonce une refonte de la gouvernance du Drakkar

Le moment est venu de changer les façons de faire chez le Drakkar, selon le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny. Il affirme que l'équipe de hockey, qui appartient à la Ville, n'est pas tout à fait gérée comme une organisation publique à l'heure actuelle.

Des changements importants sont à prévoir au cours des prochains mois, mais le conseil d'administration actuel restera en place jusqu'à la fin de la saison.

Chacun va s'occuper de ses affaires. Le conseil d'administration, c'est un conseil d'administration. L'équipe hockey s'occupe du hockey, puis il y a du monde qui supervise l'ensemble de l'œuvre, à la fois le hockey et l'administration. Et ça, on va s'occuper que ce soit mis en place et que les zones grises ne soient plus grises, que tout ça soit très bien déterminé , explique M. Montingy.

Le directeur général de Baie-Comeau François Corriveau et le maire Yves Montigny ont annoncé la refonte de la gouvernance du Drakkar. Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

La dernière saison s'est terminée sur une mauvaise note, avec une défaite rapide en séries éliminatoires et le congédiement du directeur général de longue date, Steve Ahern.

Le conseil municipal a alors décidé de demander à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP) de réaliser une étude à propos du fonctionnement du Drakkar.

Le document produit par l' ÉNAPÉcole nationale d'administration publique est confidentiel, mais la Ville indique qu'il souligne des problèmes qui perdurent depuis des années au sein de l'organisme.

Il y est indiqué que les membres du conseil d'administration sont nommés de façon aléatoire , qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale depuis des années et qu'il y a des problèmes de communication entre l'équipe et la Ville.

Yves Montigny veut aussi que la politique d'attribution de contrats du Drakkar soit changée.

C'est le temps maintenant de mettre des balises très très claires qui respectent les cadres de gestion municipale. Ça il faut le faire maintenant pour s'assurer qu'on n'ait pas de problème dans l'avenir , annonce le maire.

En tant que propriétaire de l'équipe, la Ville sera désormais mieux représentée au conseil d'administration et elle veut que les partisans et la communauté en général s'y retrouvent aussi. Baie-Comeau aura également le dernier mot quant au choix du président du conseil d’administration du Drakkar.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais