Un employé d’accueil pour les toilettes publiques de l'avenue Whyte

Les toilettes publiques hautes en couleur à la jonction de l’avenue Whyte et du boulevard Gateway, à Edmonton, ont désormais un employé qui accueille les utilisateurs et entretient ce cabinet d’aisances au quotidien.

Il s’agit d’un projet pilote de trois mois entre la Municipalité et Boyle Street Ventures, un organisme de charité. L'idée est d'accroître l’accès aux toilettes pour les personnes qui ont des besoins en santé plus élevés et de renforcer la dignité des Edmontoniens vulnérables , dit Nicole Fraser, qui travaille pour la Ville.

Elle ajoute également que le but est d’augmenter l’activité du quartier Strathcona en mettant à disposition plus d’options pour les personnes qui magasinent ainsi que les touristes et le public en général.

Un programme social

La Ville a investi 36 000 $ dans ce projet, alors que Boyle Street Ventures avait pour mission de s’occuper de la logistique, notamment de l’embauche et de la formation de l’employé.

Celui-ci a notamment été formé à reconnaître des situations et des signes de détresse dans le but de fournir des conseils ou une assistance de pair à pair , explique Jodi Phelan, l’une des directrices de l’entreprise, dans un communiqué de presse.