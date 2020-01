Les 10 articles les plus lus en 2019 en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

L'année 2019 a été riche en actualité en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Certaines nouvelles se sont démarquées sur nos plateformes numériques. Voici les 10 articles les plus consultés cette année.

Incendie mortel à Matane : la SQ dévoile le nom des victimes

L'incendie a fait deux victimes Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

En novembre, William Levasseur et Mélina Tremblay, tous deux âgés de 20 ans, ont perdu la vie à la suite d'un feu qui a ravagé une résidence de Matane. La tragédie est survenue dans une maison unifamiliale située sur la rue des Sous-Bois, près de l’aéroport de Matane. Lire l'article

La traverse Matane–Côte-Nord : une saga de vagues et de ressacs

F.-A.-Gauthier Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

En 2015, le traversier F.-A.-Gauthier entrait en service sur le fleuve entre Matane, Baie-Comeau et Godbout. Trois ans plus tard, les deux propulseurs du navire se brisent simultanément. La suite des événements ressemble à un vaudeville qui coûtera des millions de dollars à l'État québécois. Le journaliste Michel-Félix Tremblay retrace la saga depuis 2015. Lire l'article  (Nouvelle fenêtre)

Dorian : la nuit a été longue pour les Madelinots

La piste cyclable à Cap-aux-Meules a été rongée par la tempête. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

En septembre, les Îles-de-la-Madeleine connaissent un dur lendemain de tempête, alors que la tempête Dorian a causé des milliers de pannes d'électricité et la fermeture de certaines routes. En plein cœur de la tempête, le niveau élevé de l'eau a fait craindre le pire au quai de Cap-aux-Meules. Des pointes de vents jusqu'à 120 km/h ont été enregistrées. Lire l'article

Traverse Matane–Côte-Nord : Un nouveau navire pour remplacer le remplaçant

Le Qajaq W est un bateau construit en Norvège en 2010 qui se nommait auparavant le MV Grete. Photo : Courtoisie

En janvier, la Société des traversiers du Québec (STQ) veut acquérir le MV Saaremaa qui se trouve au port d'Hambourg, en Allemagne. Le navire doit prendre la relève de l’Apollo dès le mois d’avril. Une équipe de la STQSociété des traversiers du Québec s'est rendue en Allemagne pour inspecter le bâtiment. Lire l'article

Deux jeunes dans un état critique après un accident à Saint-Vianney

Les policiers interviennent sur un accident de la route. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

En novembre, deux jeunes de 18 et 23 ans sont dans un état critique après une sortie de route, dans la Matapédia. L'accident a lieu sur la route 195 à Saint-Vianney. Le conducteur aurait perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe, et aurait percuté le garage d'une maison et les deux véhicules qui s'y trouvaient. Lire l'article

Aide médicale à mourir : l’histoire de Jacky Poirier bouleverse les Madelinots

Des centaines de Madelinots ont été touchés par l'histoire de Jacky Poirier. Photo : Avec l'autorisation de Jacky Poirier

Jacky Poirier avait 42 ans. Il avait aussi un cancer ravageur qui l’a incité à prendre une ultime décision : demander l’aide médicale à mourir. Le 10 octobre, le Madelinot s’est éteint. De Havre-Aubert à Grande-Entrée, le parcours de Jacky a remué l’archipel en entier. Lire l'article

Un projet de loi pour abolir les commissions scolaires à l’automne

Le premier ministre François Legault était de passage à Rivière-du-Loup mardi. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

En avril, le premier ministre François Legault est de passage à Rivière-du-Loup et à Matane. M Legault prévoit déposer un projet de loi pour remplacer les commissions scolaires par des centres de service et pour abolir les élections scolaires à l'automne 2019. Le premier ministre profite de son passage dans la région pour qualifier d’inacceptables les interruptions de service dans certains hôpitaux du Bas-Saint-Laurent en raison d’un manque de médecins spécialistes. Lire l'article

28 725 $ d'amende pour avoir tiré sur un cerf d'une voiture

Des agents de la faune complètent un constat d'infraction d'un chasseur (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des chasseurs gaspésiens écopent de lourdes amendes pour des infractions à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. La principale amende a été imposée à Ludger Després, de Percé, pour avoir entre autres tiré sur un cerf à partir de sa voiture et avoir chassé la nuit. Lire l'article

Un requin blanc au large des îles de la Madeleine

Le grand requin blanc est une espèce en voie de disparition au Canada. Photo : Andrew Brandy Casagrande/Discovery Channel/The Associated Press

En juillet, un requin blanc est retrouvé au large de l’île du Havre-aux-Maisons, aux Îles-de-la-Madeleine. L’individu était muni d’une puce satellitaire, ce qui a permis de savoir que le requin, dénommé Brunswick, était de passage près des côtes madeliniennes depuis le 11 juillet. Lire l'article

La Gaspésienne hospitalisée à Punta Cana est morte et bénéficiait d'une assurance

Manon Quintin était en vacances en République dominicaine lorsqu'elle est tombée dans le coma à la suite d'un accident. Photo : Courtoisie Sylvain Gauthier

Manon Quintin est morte le 15 octobre dernier. La femme a subi une fracture du crâne ayant causé une hémorragie cérébrale, lors d'un accident survenu le 10 octobre à Punta Cana, où elle séjournait avec son conjoint, Sylvain Gauthier. La famille a découvert que la femme aurait bien souscrit à une assurance soins médicaux d’urgences avec la compagnie d'assurance Manuvie et Air Transat. Lire l'article