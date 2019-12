Un projet de poulailler contesté à Val-Brillant

Ce n'est pas le poulailler qui inquiète Pascal Fournier, mais son emplacement.

Ce citoyen de Val-Brillant estime que l'implantation d'un poulailler de 10 000 poules à proximité du lac Matapédia pose des risques pour l'environnement et la qualité de vie des résidents du secteur.

On se retrouve à environ 350 mètres du lac, il y a un ruisseau à environ 15 mètres qui mène au lac. On s'entend que pour l'environnement, le ruissellement de tout ce qu'il va y avoir, c'est sûr que ça nous inquiète, pour nos puits d'eau aussi , souligne-t-il.

Le projet de l'agricultrice Marie-Christine Coulombe est pourtant parfaitement conforme au règlement municipal. S'il est autorisé, le poulailler serait implanté dans une zone agricole dynamique le long de la route 132, en face du Chemin de la Volière.

Une zone agricole dynamique est généralement située en milieu dit métropolitain . Ainsi, la MRC ou la municipalité responsable doit prioriser l'agriculture, mais peut moduler les usages de cette zone en fonction du dynamisme de l'activité agricole locale. À titre d'exemple, dans un secteur où l'activité agricole est moins dynamique, voire marginale, des usages non agricoles pourraient être permis. Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

C'est un secteur de vents dominants. On risque d'avoir de mauvaises odeurs quotidiennement, ça risque de baisser la valeur de nos propriétés , ajoute M. Fournier.

Il affirme également qu'un projet similaire ne serait pas autorisé dans les autres municipalités qui bordent le lac Matapédia.

J'ai vérifié les règlements de Sayabec et Amqui, du lac au rang 2, il n'y a aucun projet qui pourrait se bâtir comme ça parce que c'est interdit de faire des porcheries, des poulaillers, des incinérateurs, etc. À Val-Brillant, il y a à peu près juste les porcheries qui ne pourraient pas se construire là , déplore-t-il.

On s'entend qu'il y a à peu près le trois quarts du lac Matapédia vis-à-vis la municipalité de Val-Brillant, et c'est nous les moins régis. C'est pour ça qu'on veut que le règlement change. Pascal Fournier, résident de Val-Brillant

Il propose donc que le règlement municipal soit modifié, et que le poulailler soit plutôt implanté sur le rang 2, à l'écart du lac et des résidences. M. Fournier estime que 150 personnes ont signé la pétition qu'il a lancée en ce sens.

On veut que le projet se fasse, on est pour le développement économique et ce sont de très bons agriculteurs la famille Coulombe, c'est toujours très clean les bâtiments et tout ça, ils prennent soin de leurs terres, c'est juste que l'endroit est inapproprié , assure-t-il.

La question suscite beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. À travers les critiques, plusieurs internautes ont pris la parole pour défendre le projet de Mme Coulombe. Certains soutiennent que les inquiétudes des résidents sont infondées.

De son côté, le maire de Val-Brillant, Jacques Pelletier, indique que la Municipalité appuie le projet.

C'est positif, c'est une nouvelle construction. Elle peut construire son poulailler dans la zone d'agriculture dynamique, le règlement ne l'interdit pas, il n'y a aucune demande de dérogation. Jacques Pelletier, maire de Val-Brillant

Une demande de permis a d'ailleurs été déposée en vue de l'implantation du poulailler, et sera étudiée prochainement.

Néanmoins, vu la contestation populaire, les demandes formulées dans la pétition de M. Fournier seront discutées lors d'une assemblée municipale spéciale lundi soir.

On sait qu'on va prendre une décision, mais laquelle, je ne sais pas. Vous savez, une réunion comme ça, il y a de l'opposition, les gens crient fort et des fois les conseillers sont influencés , souligne le maire.

L'assemblée est prévue à 20 h 15 à la Cédrière de Val-Brillant.