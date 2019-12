Arrêté le jour de la commémoration de la tuerie de Polytechnique et accusé d'avoir fomenté la haine contre les femmes sur Internet, le masculiniste Jean-Claude Rochefort est remis en liberté en attendant la suite des procédures.

Devant la possibilité de récidive, le juge a donc établi lundi des conditions très strictes, selon ses propres mots, auxquelles le septuagénaire doit se plier.

Par exemple, il est fermement interdit à l'accusé de se connecter à Internet d'ici à son procès. Pour ce faire, il doit remettre tout le matériel informatique qu'il possède à domicile et qui lui permet de se connecter à Internet. L'interdiction de connexion est aussi valable pour tous les réseaux sans fil, il ne peut donc pas posséder de téléphone intelligent.

Il n'a plus le droit, non plus, de publier tout article de blogue qui fait la promotion de l'idéologie antiféministe. Dans le même ordre d'idée, il lui est interdit de fréquenter toute personne qui fait la promotion de ces idées ou de prendre la parole dans des rassemblements à teneur antiféministe.

Des textes préprogrammés

Jean-Claude Rochefort a affirmé au juge qu'il avait des textes préprogrammés qui devraient être mis ligne en février, ce qui serait indépendant de sa volonté.

Faites ce qui doit être fait […] C'est à vous de prendre les mesures. Je vous interdis de publier quelque texte que ce soit, préprogrammé ou non. Est-ce que c'est assez clair? , a répliqué le juge.

La procureure accepte la décision du juge

Bien sûr, on respecte la décision de la cour. [...] Monsieur a été remis en liberté avec des conditions extrêmement serrées , a laissé tomber la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Josiane Laplante, au moment de sortir du palais de justice de Montréal.

Elle s'était opposée à la remise en liberté de Rochefort justement en raison du risque de récidive et de l'importance de ne pas miner la confiance du public envers le système de justice.

Ce qu'on a compris, c'est que le juge estime que si le public est bien informé de toutes les circonstances au dossier de l'accusé, il ne sera pas choqué par cette remise en liberté, et sa confiance dans l'administration de la justice ne sera pas minée , a-t-elle résumé.

La peine maximale que Jean-Claude Rochefort encourt, si jamais il est reconnu coupable d'avoir fomenté la haine contre les femmes, est de deux ans d'emprisonnement.

Jean-Claude Rochefort avait déjà été qualifié de « bombe à retardement » par un juge et accusé d’avoir proféré des menaces contre les femmes dans un blogue antiféministe à caractère haineux, il y a 10 ans. L'accusation avait toutefois été rejetée à l'époque, car la cour ne considérait pas qu'elle pouvait s'appliquer aux femmes en général.

Avec les informations de Geneviève Garon