La Ville de Sherbrooke réforme sa gouvernance en matière de développement économique

La Ville de Sherbrooke a annoncé une nouvelle réforme de son système de gouvernance lié à son développement économique. Parmi les secteurs concernés, on retrouve ceux des services et du commerce, du tourisme et du secteur industriel. Pour ce faire, la Ville réduira au nombre de trois les six organismes paramunicipaux reliés à ces secteurs; et prendra le contrôle de la vision ainsi que des objectifs inhérents à son plan de développement économique.