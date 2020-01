Les 10 articles les plus lus en 2019 sur la Côte-Nord

L'année 2019 a été riche en actualité sur la Côte-Nord et certaines nouvelles se sont démarquées sur nos plateformes numériques. Voici les 10 articles les plus consultés cette année.

Toutes les traversées suspendues à Tadoussac

Le traversier sur le fjord entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine Photo : Radio-Canada

En novembre, un bris cause l’annulation de toutes les traversées entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Le traversier Jos-Deschênes II est entré en collision avec le quai de Baie-Sainte-Catherine. Lors de l’accostage du bateau, un problème technique aurait mené à une perte de manœuvrabilité et à la collision avec le quai. Lire l'article

Mort d’un motoneigiste de 23 ans à Sept-Îles

C'est sur ce sentier non fédéré que l'accident est survenu vendredi soir. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Un jeune homme de 23 ans, Maxime Girard, perd la vie le 1er mars dans un accident de motoneige à Sept-Îles. L’accident a eu lieu en bordure du secteur industriel du boulevard Vigneault, au nord-ouest de Sept-Îles. Selon la Sûreté du Québec (SQ), deux motoneigistes circulaient hors des sentiers fédérés. Lire l'article

Un Baie-Comois achète son ancienne école secondaire

Sylvain Poirier est l'heureux nouveau propriétaire de l'ancienne école secondaire Jean Paul II à Baie-Comeau. Photo : Facebook: @sylvain.poirier.39

En novembre, Sylvain Poirier achète aux enchères le bâtiment d’une ancienne école secondaire privée, l’école Jean-Paul II, fermée depuis 2016. La compagnie à but non lucratif qui possédait le bâtiment avait accumulé une dette de plus 38 000 $ en taxes impayées à la Ville de Baie-Comeau. Lire l'article

L’escale surprise d’un bateau de croisière fait des heureux sur la Côte-Nord

Le Serenade of the Seas et ses 1200 passagers se sont arrêtés à Sept-Îles ce week-end pour éviter l'ouragan Dorian. Photo : Radio-Canada

En septembre, les mauvaises conditions météorologiques liées au passage de l’ouragan Dorian dans les Maritimes forcent le Serenade of the Seas, un bateau de croisière de 1200 passagers, à faire une escale imprévue à Sept-Îles. Dans la ville, cette visite surprise demande une certaine réorganisation. Lire l'article

Sauvé par un parachute, un pilote raconte son écrasement au cœur de la Côte-Nord

L'avion, un Cirrus-SR22, construit en 2005, a vraisemblablement eu un problème de moteur. Photo : Forces armées canadiennes

Le 27 juillet, un avion s’écrase à 100 kilomètres au nord-ouest de Sept-Îles. Le pilote Matt Lehtinen, qui était seul à bord, s’en sort indemne. L’avion, qui était en détresse, devait atterrir d'urgence à l’aéroport de Sept-Îles, mais ne s’est pas rendu à destination. Le pilote américain a réussi à déployer son parachute à temps et a documenté en vidéo son sauvetage. Lire l'article

La sinueuse histoire de la route 138

La route 138 a connu bien des rectifications avant d'atteindre le tracé d'aujourd'hui. Photo : Radio-Canada

La route 138 cache dans son pavé un passé méconnu. Des chemins de terre à l'asphalte d'aujourd'hui, sa construction aura repoussé les limites des Nord-Côtiers. Pendant des siècles, le Saint-Laurent se pose comme seule voie d'accès à la Côte-Nord. Durant l'hiver, un couvert de glace coupe régulièrement la côte du reste du monde. Lire l'article

L'Apollo percute le quai de Matane : la desserte aérienne de retour jusqu'au 31 mars

Le traversier Apollo restera à quai dimanche en raison d'un bris. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

En mars, la Société des traversiers du Québec (STQ) annule les traversées entre Matane et la Côte-Nord à la suite d'une collision entre l'Apollo et le quai de Matane. La desserte aérienne entre Mont-Joli, Pointe-Lebel et Sept-Îles est instaurée jusqu'au 31 mars. Lire l'article

Trop gros pour l'avion-ambulance

Les civières des avions d'évacuation médicale de SkyJet ne sont pas adaptées pour les patients de plus de 300 livres. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

En mars, le service d'avion-ambulance mandaté par le CISSS de la Côte-Nord refuse de transporter un patient requérant des soins d'urgence en raison de son poids. Il s’agit d’un problème inquiétant dans cette région éloignée où l'obésité est commune et les besoins en soins sont importants. Lire l'article

Accident de travail mortel à la mine du mont Wright, à Fermont

Une voiture de la Sûreté du Québec Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Le 22 septembre, un travailleur d’ArcelorMittal est retrouvé sans vie sous l'eau à la mine du mont Wright, à Fermont. Les activités sont complètement arrêtées aux installations du mont Wright et de Fire Lake, sur le chemin de fer ainsi qu'à l’usine de bouletage et au port à Port-Cartier. Le décès de l’homme a été constaté à l'hôpital de Fermont. Lire l'article

L'accident qui a interrompu la traverse de Tadoussac a fait un mort

La scène d'accident sur le traversier. Photo : Cindy Desbiens

En juin, un véhicule récréatif ne pouvant s'immobiliser percute le traversier de Tadoussac près du quai d’embarquement. Son conducteur, Eric Belec, est mort dans l'accident. Un problème mécanique aurait empêché le conducteur du véhicule de s'immobiliser dans la descente abrupte qui mène au quai d'embarquement. Lire l'article