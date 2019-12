Un mois de novembre 2019 des plus chauds

Novembre 2019 a été le deuxième mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre depuis 1880, après novembre 2015, a annoncé l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA) lundi.

Ces estimations vont dans le sens de celles du service européen Copernicus, qui a classé le mois de novembre 2019 parmi les trois mois de novembre les plus chauds, avec 2015 et 2016.

Quant à la NOAA, elle note que les cinq mois de novembre les plus chauds ont tous été enregistrés à partir de 2013.

Pour ce qui est de novembre 2019, la température moyenne du globe a été supérieure de 0,92 °C à la moyenne du 20e siècle, de 12,9 °C.

Bien qu’il n’obtienne pas le record de chaleur, si on considère l’ensemble de la planète, le dernier mois de novembre a été le plus chaud jamais enregistré en Amérique du Sud, en Afrique et dans les îles hawaïennes.

En fait, mois après mois, l'année 2019 a cumulé les records, ce qui en a fait la deuxième année la plus chaude des 140 dernières années, après 2016, avec une augmentation de la température moyenne à la surface de la terre et des océans de 0,94 °C comparativement à la moyenne du 20e siècle.

Rappelons que l’Accord de Paris, traité mondial de lutte contre les changements climatiques, vise à maintenir l'augmentation de la température mondiale à un niveau inférieur à 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

Au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, la planète se dirige vers une hausse de 4 °C à 5 °C d'ici la fin du siècle.

Et si les États s'en tiennent à leurs engagements de réduction d'émissions pris dans le cadre de l'Accord de Paris en 2015, le réchauffement se chiffrera à 3 °C à la fin du siècle, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU (GIEC).