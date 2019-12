Cannabis : les produits comestibles sur les tablettes en Saskatchewan dès mardi

Un peu plus d’un an après la légalisation du cannabis, les produits comestibles légaux à base de marijuana feront leur entrée sur le marché en Saskatchewan mardi.

Les consommateurs de 19 ans et plus pourront ainsi se procurer des produits comestibles, concentrés et topiques dans les commerces autorisés par la province.

Dans la province, seuls les produits comestibles vendus par des détaillants autorisés par la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan (SLGA) seront légaux, affirme dans une déclaration écrite l’un de ses porte-parole, David Morris.

La SLGARégie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan rappelle qu’il est interdit de consommer toute forme de cannabis à usage non médicinal dans les lieux publics et qu’il est possible d'avoir sur soi une quantité maximale de 30 grammes de cannabis séché ou de ses dérivés.

L'organisme provincial ajoute que les effets du cannabis comestible peuvent mettre plusieurs heures à se manifester et durent généralement plus longtemps.

Contrairement à d’autres provinces, la SLGARégie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan n’a pas d’accord d’approvisionnement avec des producteurs autorisés. Les magasins font affaire directement avec les producteurs.

