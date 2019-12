Rimouski accueillera les Jeux du Québec à l’été 2022

La Ville de Rimouski sera l’hôte des Jeux du Québec d’été en 2022. Sports-Québec a annoncé lundi que la candidature rimouskoise a remporté la course, à laquelle prenaient aussi part les villes de Drummondville et de Châteauguay.

On savait qu’on avait une recette gagnante, mais on savait aussi que les deux autres milieux qui étaient en lice contre nous avaient aussi une recette qui goûtait bon , raconte la chargée de projet pour la Ville, Émilie Saint-Pierre. La nôtre était juste un petit peu meilleure et on est bien fiers , ajoute-t-elle en souriant.

Plus de 3000 jeunes athlètes, 300 officiels, 2500 bénévoles, 1000 entraîneurs, accompagnateurs et missionnaires ainsi que 125 000 visiteurs en provenance des quatre coins de la province seront de passage à Rimouski pour participer à l'événement.

Selon les organisateurs, les retombées économiques pourraient atteindre 12 millions de dollars dans la région. Le maire de Rimouski, Marc Parent, précise que des compétitions provinciales auront lieu dans la ville avant la tenue des jeux, pour tester l’équipement. Il y a la période des Jeux du Québec, mais il y a également l’avant Jeux du Québec qui est important, où il va y avoir des activités qui, normalement, ne se seraient pas tenues sur notre territoire , dit-il.

La Ville de Rimouski recevra également 5 millions de dollars du gouvernement québécois pour la construction et la rénovation de ses infrastructures sportives. La municipalité veut notamment se doter d'une piste d'athlétisme.

Un budget de 6 millions de dollars

Les organisateurs des Jeux d’été de 2022 disposeront d’un budget de 6 millions de dollars, dont la moitié proviendra de subventions des différents ordres de gouvernement et de Sports-Québec.

La Ville de Rimouski investira 1 million de dollars en argent et 400 000 dollars en service.

Des partenaires du secteur privé, incluant plusieurs des entreprises de la région, contribueront également, pour un montant total de 1,5 million de dollars.

Le président du comité provisoire de candidature, José Arsenault, précise que les organisateurs des Jeux de Rimouski communiqueront avec les responsables des Jeux du Québec d’hiver de Rivière-du-Loup de 2021, afin d’apprendre de leur expérience.

Depuis le dépôt de la candidature de la Ville, il y a un an, plus de 8000 citoyens de Rimouski et des alentours ont officiellement appuyé la venue des Jeux d’été dans leur région. Environ 1500 personnes ont déjà fait part de leur intérêt pour être bénévoles lors de l’événement et plus d'une dizaine de partenaires et de commanditaires ont offert un appui financier.