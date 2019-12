Info-Social, un nouveau service sur la Côte-Nord

Les Nord-Côtiers qui ont besoin de services psychosociaux pourront désormais contacter plus rapidement un professionnel de la santé grâce à Info-Social, une nouvelle ligne téléphonique mise en place par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux Côte-Nord a augmenté des quarts de travail et ajouté deux personnes de plus pour assurer ce service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

En plus de faciliter l'accès aux services psychosociaux, Jennifer Vallée, directrice des programmes de santé mentale et dépendance au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, espère que cette ligne téléphonique permettra aux intervenants en santé d'être plus présents sur le terrain.

La directrice des programmes santé mentale et dépendance au CISSS Côte-Nord, Jennifer Vallée Photo : Radio-Canada

S'il y a une augmentation des demandes d'aides via le 811 option 2, ça va pouvoir libérer les ressources sur le terrain qui vont pouvoir faire plus de suivis et plus d'interventions. Jennifer Vallée, directrice des programmes en santé mentale et dépendance au CISSS de la Côte-Nord

Le service, en place depuis la fin octobre, n'est lancé qu'aujourd'hui pour des raisons stratégiques.

La directrice responsable des territoires pour le CISSS Côte-Nord, Dyane Benoît Photo : Radio-Canada

C'est qu'on sait qu'à l'approche des fêtes, bien que ça soit une période qui soit très festive, joyeuse pour la majorité des gens, on sait que c'est aussi une période extrêmement difficile parfois quand on vit de la détresse ou des situations difficiles alors on s'est dit que c'est un bon moment pour dire à la population , explique Dyane Benoît, directrice responsable des territoires pour le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux Côte-Nord.

La ligne téléphonique 811 option 2 est gratuite et confidentielle.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle