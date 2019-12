Grève chez Olymel: le ton monte à Princeville

Les syndiqués perturbent actuellement les livraisons et les expéditions dans des usines de l'entreprise à Drummondville, Vallée-Jonction, Berthierville, Ste-Rosalie et St-Jean-Baptiste-de-Rouville.

L'objectif: rappeler à leurs patrons qu'ils ont l'obligation de négocier de bonne foi.

En fin de semaine, il y a eu des négociations, mais ça n'a pas avancé beaucoup, en fait, pas au goût des travailleuses et des travailleurs , avance Paul Lavergne, président du Conseil central à la CSN. Ce dernier confirme que les négociations se poursuivent aujourd'hui.

Notre message pour la compagnie aujourd'hui, c'est profitez-en pour régler. On est quelques jours avant Noël, faites un cadeau aux travailleuses et travailleurs, qui vous ont permis de vous en sortir et de faire des profits.

Paul Lavergne, président du Conseil central à la CSN