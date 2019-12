Le CHU Dumont pourrait changer de visage d’ici 2038

Vitalité planche sur un grand projet immobilier pour l'hôpital Georges L. Dumont depuis un an. Le projet a été approuvé la semaine dernière et plusieurs secteurs pourraient voir des changements. Le coût estimé pour ce projet est de 400 millions de dollars.

Le stationnement, les services d’urgence et le département d’oncologie font partie des éléments étudiés qui pourraient être transformés d'ici 2038.

Selon Martin Pelletier, directeur principal des Services de soutien, le projet est ambitieux, mais réaliste . Le plan directeur immobilier (PDI) comprend quatre phases. C’est pour cela qu’on le fait en phases. Une première phase pour les projets immédiats [au coût] de 30 millions , explique-t-il.

Le projet en quatre phases : Besoins immédiats (2020-2022) : construction d’un stationnement étagé, aménagement d’une aire de réception des marchandises et mise à niveau de la pharmacie. Phase 1 du PDI (2020-2027) : construction d’un agrandissement de trois étages pour le Service d’urgence, les Services ambulatoires et les cliniques externes entre le nouveau bloc opératoire et l’avenue Université. Phase 2 du PDI (2022-2033) : construction de deux étages au-dessus du nouveau bloc opératoire pour la mise à niveau des unités de soins en santé mentale et physique. Phase 3 du PDI (2029-2038) : construction d’un nouveau pavillon pour patients en oncologie, agrandissement de l’Auberge Mgr-Henri-Cormier et rénovation des laboratoires.

En tête de liste des projets, dans les besoins immédiats, figurent la construction d'un stationnement à étages, l’aménagement d’une aire de réception des marchandises et une mise à niveau de la pharmacie.

Selon M. Pelletier, le stationnement est une priorité. La situation actuelle le rend difficile d'accès. Cette situation peut être une source de stress additionnelle pour les gens qui se rendent au CHU Dumont. Le projet viserait à ajouter environ 600 places.

M. Martin Pelletier, directeur principal des Services de soutien, explique que l’objectif est de doter l’établissement d’un plan cohérent et réaliste pour assurer le développement harmonieux du CHU Dumont au cours des vingt prochaines années. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

La première phase du plan comprend entre autres l’agrandissement des services d’urgence, et ce, afin que l'établissement arrive à mieux jouer son rôle de centre universitaire.

C’est un centre universitaire. Actuellement, on peine à offrir les espaces pour répondre à la mission. Les gens fonctionnent dans une urgence qui est au tiers de la superficie dont ils auraient besoin. Donc on peut comprendre qu’on se marche sur les pieds , ajoute M. Pelletier.

Le Dr Rémi LeBlanc en sait quelque chose. Il croit que ce projet aurait dû voir le jour il y a bien longtemps, car les besoins se faisaient sentir. Il accueille favorablement le projet.

Pour l’enseignement, des fois j’ai trois étudiants, des fois cinq étudiants. On est dans une petite salle avec d’autres consultants, on se marche un peu sur les pieds. D’avoir l’espace, justement, ça va être beaucoup plus propice , estime-t-il.

Le Réseau souhaite aussi mettre à niveau ses unités de soins en santé mentale et physique.

Ici, on a encore des chambres doubles, des chambres multiples, donc l’idée c’est d'amener des chambres simples, de permettre des espaces d’enseignement et de recherche au niveau de ces étages-là et ça, ça exige d’agrandir , affirme le directeur principal des services de soutien. Le directeur souhaite également avoir un nouveau pavillon d'oncologie.

Le plan a été soumis au ministère de la Santé.

Avec les informations de Wildinette Paul