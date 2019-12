L'Alzheimer, le corps après la mort, les changements climatiques, le cycle menstruel... Des sujets humains aussi variés qu'intéressants ont capté l'attention des internautes de la Colombie-Britannique en 2019. Voici cinq de nos reportages ou capsules vidéo les plus consultés au cours de l'année.

1. Un village pour les personnes atteintes d'Alzheimer

Un quartier pour les personnes atteintes d'Alzheimer

Au village Langley, les habitants atteints de démence ou d'Alzheimer peuvent vaquer à leurs occupations, jardiner ou se promener en toute sécurité, sans inquiéter leur famille. Inspiré de modèles européens, le tout premier village Alzheimer au Canada, qui a ouvert ses portes en septembre dernier, est muni de hautes clôtures et d'un système de géolocalisation pour permettre aux résidents qui perdent la mémoire de mener une vie à leur rythme. Un reportage de Maud Cucci.

2. Les menstruations, ce phénomène physiologique encore tabou

La gynécologue Nathalie Gamache démystifie les menstruations

À quoi servent les menstruations? Les syndromes menstruels sont-ils les mêmes pour toutes? Les variations de couleur sont-elles normales? Les personnes trans ont-elles leurs règles? Autant de questions que démystifie la gynécologue Nathalie Gamache. Osez-vous dormir dans une tente sans crainte des animaux sauvages si vous êtes menstruée?

3. Sensibiliser aux changements climatiques en maillot de bain

Elle attend l’arrivée de la plage pour attirer l’attention sur le climat

Attendre l'arrivée de la mer en plein centre-ville de Vancouver. C'est le défi que s'est lancé l'artiste Tianna Barton dans une oeuvre d'art performative visant à sensibiliser la population aux changements climatiques et à la fonte des glaciers. Vancouver est l'une des grandes villes canadiennes où la hausse des océans risque d'avoir un impact important d'ici 2100. Le reportage de Timothé Matte-Bergeron.

4. Transformer ses restes humains en compost

Julie Landry a rencontré des Vancouvérois qui ont des points de vue opposés sur cette pratique

L'idée de réduire son empreinte environnementale même au-delà de la mort fait son chemin auprès de la population. Pour certains, le compostage humain représenterait une option plus écologique, mais aussi plus économique que l'incinération classique et l'enterrement en cercueil pour disposer de son corps après la mort. Souhaiteriez-vous que vos restes permettent de faire pousser un arbre ou un potager? Le reportage de Julie Landry.

5. Vancouver, une ville accessible pour les personnes à mobilité réduite

Aubert Caron-Guillemette, qui se déplace en fauteuil roulant, croit que la Ville de Vancouver a fait des efforts notables pour faciliter les déplacements de personnes à mobilité réduite, notamment dans le système de transport en commun du Grand Vancouver où des ascenseurs sont à la disposition des usagers. Déplacer des pots de fleurs décoratifs et abaisser le seuil de certaines entrées sont aussi des actions à ne pas négliger qui pourraient faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. Un reportage de Geneviève Lasalle et d'Alex Lamic.