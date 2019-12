Dernière semaine de production à l'usine de GM à Oshawa

Dans un point de presse organisé devant les installations de GM à Oshawa lundi, M. Dias a rappelé que plus de 2000 travailleurs allaient perdre leur emploi, mais qu’il ne va « pas jeter l'éponge ».

C’est une semaine difficile pour la communauté d’Oshawa. Jerry Dias, président national d’Unifor

Des 2600 travailleurs de l'usine, 300 pourront conserver leur emploi.

Jerry Dias, président national du syndicat Unifor Photo : Radio-Canada / Camille Gris Roy

GM avait annoncé initialement en 2018 la fermeture complète de l'usine. Toutefois, après une campagne d'Unifor, le constructeur a accepté en mai dernier de garder une partie des installations ouvertes.

Jerry Dias croit que la construction d’une piste d’essai pour les véhicules autonomes à Oshawa pourrait être accompagnée d’activités dans l’usine qui pourrait être convertie à peu de frais pour la production de ces véhicules.

Il affirme que le syndicat s'est assuré que l’usine d’Oshawa conservera sa capacité de production. Il ajoute qu'Unifor va se battre pour que des véhicules soient produits tant que nous avons la capacité de produire des véhicules ici .

Jerry Dias croit qu'à l'instar d'autres usines qui ont fermé aux États-Unis, les installations d'Oshawa pourraient encore reprendre du service.

Une seconde famille

Billy Kudla, un travailleur nouvellement retraité après 34 ans chez GM à Oshawa Photo : Radio-Canada / Camille Gris Roy

Billy Kulak, nouvellement retraité après avoir été électricien à l’usine de GM d’Oshawa pendant 34 ans, croit qu’abandonner totalement la production de l’usine n’a aucun sens.

Selon lui, il suffirait de reprogrammer les robots de production pour adapter l'assemblage aux nouvelles voitures autonomes qui seront testées à Oshawa par General Motors.

Il fait valoir que le système de santé universel canadien est un argument de poids pour conserver les emplois à Oshawa.

Son emploi à l’usine de GM lui a permis d’acheter une maison, de prendre des vacances et d’offrir une bonne qualité de vie à ses trois enfants.

C’était un bon emploi, mais c’était dur, tous les travailleurs vont avoir des douleurs jusqu’à la fin de leur vie. Billy Kulak, employé retraité

Éprouvant des douleurs aux épaules, au cou et aux genoux, Billy Kulak a aussi été chargé par son syndicat de fournir de l’aide psychologique aux travailleurs qui en ont besoin.

Tout le monde est triste , selon Billy Kulak, qui souligne que nombre de travailleurs voient leurs collègues plus souvent que leur famille. Les travailleurs sont comme une famille pour nous ici.

GM défend la transformation des installations

Dans un communiqué, GM Canada affirme que les activités à l’usine d’Oshawa se poursuivront en 2020, et qu'il y aura une transition vers la production de pièces et l’installation d’une piste d’essai pour véhicules autonomes.

Le constructeur précise que les changements se concrétiseront vers la fin du premier trimestre de 2020, accompagnés d'investissements de 170 millions de dollars.

Nous avons tout fait pour réduire l’incertitude pour les employés d’Oshawa en offrant des emplois dans d’autres installations de GM, des formations payées, de fortes offres de départ à la retraite ou en essayant de diriger nos employés de plus de 45 ans vers plus de 5000 emplois dans le Grand Toronto. Scott Bell, président de General Motors Canada

L’Ontario va-t-il intervenir?

Jerry Dias a demandé pendant le point de presse, lundi, si l’Ontario allait intervenir pour sauvegarder les emplois à Oshawa.

Le premier ministre Doug Ford avait été accusé d'avoir vite baissé les bras, après que GM eut annoncé la fermeture de l'usine en 2018.

Selon un communiqué du ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, l’Ontario est engagé à continuer de soutenir les travailleurs et les familles touchées et à continuer de se battre pour la création de bons emplois à Oshawa .

Le gouvernement de l’Ontario dit vouloir positionner la province dans la voie du futur de l’industrie manufacturière, sans donner de détails.

Le maire d’Oshawa plaide pour la transition

Dan Carter, le maire d’Oshawa, croit que la fermeture de l’usine de GM correspond à une période de transition industrielle dans la région.

Le maire d'Oshawa Dan Carter. Photo : Radio-Canada

Bien qu’il se dise optimiste face à la perspective d’un investissement de 170 millions de la part de GM à Oshawa, Dan Carter souhaite que la production reprenne à l'usine.

Nous devons utiliser nos installations de classe mondiale et nos travailleurs de classe mondiale. Dan Carter, maire d'Oshawa

Le maire se dit en faveur de la conversion de l’usine vers une production de véhicules électriques. Je suis débarqué ici en véhicule électrique, je crois que c’est l’avenir , affirme-t-il.

S’il se fie aux conversations qu’il a eues avec General Motors et les décideurs politiques, Dan Carter se dit optimiste pour Oshawa . Il ajoute s’être entretenu avec le premier ministre Justin Trudeau pour trouver des solutions afin que l’industrie reste compétitive.

Avec des renseignements fournis par Camille Gris-Roy