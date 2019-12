Les Foreurs ouverts à l'abolition des bagarres au hockey

Un projet en ce sens est à l'étude au bureau des gouverneurs du circuit Courteau, et un vote sur le sujet pourrait se tenir en février.

Alors que les bagarres sont déjà en forte baisse dans les arénas de la Ligue, Dany Marchand croit qu'il est temps d'évoluer sur la question, notamment pour la sécurité des joueurs.

Sujet sensible

Il y a un aspect nostalgique parce que la game ne sera vraiment plus pareille. Mais en même temps, comme Ligue et comme organisation, on se doit d'évoluer comme la société évolue. C'est rendu un sujet sensible, pas juste au niveau des commotions, mais des impacts que ça peut avoir sur les joueurs , explique-t-il.

Le président des Foreurs est bien conscient que les avis sur le sujet sont partagés dans les gradins du Centre AirCreebec.

C'est quand même un sujet qui polarise les gens un peu. Il y a les purs et durs qui souhaiteraient qu'il y en ait encore. Mais il y a aussi peut-être une nouvelle clientèle, une nouvelle gamme de partisans qui sont à l'opposé , précise Dany Marchand.

Depuis le début de la saison, les joueurs des Foreurs ont été impliqués dans six bagarres. Le phénomène est encore plus rare chez les Huskies, avec 2 bagarres en 33 parties.