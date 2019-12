Les Albatros de Rivière-du-Loup passent de derniers à champions

L'équipe louperivoise, qui se trouvait en bas du classement de la Ligue de hockey de développement du Québec, a vécu un conte de fées grâce à une victoire en grande finale de 2-1 contre les champions en titre, les Chevaliers de Lévis.

C'est quelque chose de gros qu'on a accompli aujourd'hui , a affirmé l'entraîneur-chef des Albatros, Mike Maclure, en marge du match final.

Je ne pense pas que ça va se revoir souvent que l'équipe de dernière place remporte le Challenge et ait un bail pour la première ronde des séries! Mike Maclure, entraîneur-chef des Albatros

Il s'agit d'une victoire historique pour les Albatros, qui ont remporté autant de victoires pendant le Challenge que pendant toute la saison jusqu'ici.

C'est quelque chose qui nous dépasse , poursuit Mike Maclure. Tout est bien tombé en place au bon moment, plus la semaine avançait, plus on croyait en nos chances de remporter le tournoi, explique-t-il.

Les Albatros de Rivière-du-loup remportent la victoire. Photo : Courtoisie Mike Maclure

En finale, Louis-Charles Martinet des Îles-de-la-Madeleine et Nathan Drapeau de Mont-Joli ont compté les buts pendant que le gardien Nathan Pelletier, de Rivière-du-Loup, a bloqué 22 tirs. Nathan Pelletier a d'ailleurs hérité du titre de l'étoile du match.

24 équipes du Québec, des Maritimes et de l'Ontario s'affrontaient lors du 14e Challenge Midget AAA.

Avec la collaboration de René Levesque