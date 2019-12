Baie-Trinité adopte un budget légèrement en hausse en 2020

Les revenus de la Municipalité augmentent de 1,34 %. Plus d'un demi-million de dollars est dédié au remboursement de la dette à long terme.

La Municipalité veut aussi stimuler l’économie du village en créant des emplois.

On va essayer de développer le côté communautaire, le côté touristique et on va essayer de travailler pour trouver de l'ouvrage pour les résidents ici , explique le maire de Baie-Trinité, Étienne Baillargeon.

Les taxes des citoyens qui bénéficient des trois services municipaux, la collecte des ordures, le réseau d'aqueduc et d'égout, augmenteront 1,30 %.

Les autres verront leur impôt foncier augmenter 0,5 % et 1 %.