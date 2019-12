Vers un lien micro-ondes d'urgence aux Îles-de-la-Madeleine

Québec envisage l'installation d'un lien micro-ondes entre les Îles-de-la-Madeleine et le Cap-Breton qui pourra servir en cas de bris des câbles sous-marins de fibre optique. Le Ministère de l'Économie et de l'Innovation a conclu un contrat avec une firme montréalaise, Yves R. Hamel et Associés, pour la phase « avant-projet d'une liaison micro-ondes à haute capacité ».