Québec s’assure de conserver le Grand Prix cycliste jusqu’en 2023

La Ville de Québec a conclu une entente avec l'organisation du Grand Prix cycliste pour le versement d'un peu plus de 5 millions de dollars, ce qui assure la présentation de l’événement dans la capitale jusqu'en 2023.

L'entente a été approuvée au comité exécutif, mercredi dernier. Cette somme est considérée comme une assistance dans la présentation du Grand Prix cycliste qui rassemble 147 coureurs professionnels en provenance de 18 équipes.

À titre d'exemple, pour la présentation du Grand Prix cycliste de 2020, les gouvernements fédéral et provincial payeront plus d'un million de dollars chacun, la Ville de Québec déboursera 1,21 million de dollars, en plus de 300 000$ en services municipaux.

Pour sa part, Montréal déboursera pour ce même événement présenté dans la métropole 1,32 million de dollars et 275 000$ en services municipaux.