GES : le Grand Toronto doit quadrupler ses réductions pour atteindre la cible

Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de seulement 1,7 % annuellement de 2015 à 2017, selon le Fonds atmosphérique de Toronto (TAF), une organisation créée par la Ville de Toronto.

Or, il faudrait que les émissions de GES chutent de 7 % par année pour que le Grand Toronto atteigne sa cible de carboneutralité d'ici 2050, ajoute le rapport du TAF.

Il y un écart énorme entre nos engagements climatiques ambitieux et les mesures prises sur le terrain. Bryan Purcell, vice-président du Fonds atmosphérique de Toronto

Le rapport note même que les réductions de GES de 2015 à 2017 sont vraisemblablement attribuables aux « fluctuations météorologiques, plutôt qu'à des mesures gouvernementales ».

Pas moins de 77 % des émissions recensées de 2015 à 2017 dans le Grand Toronto provenaient des secteurs de l'habitation et des transports.

Les émissions liées aux transports ont augmenté plus rapidement durant cette période que ne l'a fait la population, entre autres parce qu'il y a « plus de véhicules et qu'ils sont plus gros », note le rapport.

49,2 mégatonnes d'émissions en 2017

Répartition géographique :

4,1 mégatonnes dans Durham

3,8 mégatonnes dans Halton

10,4 mégatonnes à Hamilton

10,6 mégatonnes dans Peel

14 mégatonnes à Toronto

6,3 mégatonnes dans York

Répartition par secteur :